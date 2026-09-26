¿Por qué los expertos creen que la Internet tiene los días contados?

Las máquinas representan la mayoría de las solicitudes que circulan por internet. Según las mediciones de Cloudflare, el 57,4 % de las peticiones web analizadas proviene de sistemas automatizados, mientras que el 42,6 % corresponden a personas. Esto significa que, de cada diez peticiones realizadas a sitios web, aproximadamente seis son generadas por máquinas.

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La información registra un cambio en el funcionamiento de la red, construida para la navegación de usuarios interesados, consultar información, comprar productos o interactuar con otras personas.

Los bots más usuales son los rastreadores de los buscadores, sistemas de monitorización, herramientas de seguridad y programas que realizan tareas automáticas. El crecimiento de la inteligencia artificial incorporó rastreadores que recopilan información y agentes capaces de navegar por internet y ejecutar acciones en nombre de los usuarios.