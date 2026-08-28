Ofrecen hasta $100 millones de recompensa por asesinos del jefe de bomberos de Anorí, Antioquia

Así mismo, pidió que las investigaciones avancen con celeridad, con el fin de que el homicidio del bombero y líder comunitario no quede impune.

“Mi solidaridad y abrazo para su familia, sus seres queridos y todos los bomberos que hoy despiden a uno de los suyos”, expresó el mandatario seccional en su cuenta de X, quien indicó que las autoridades ya cuentan con “indicios sólidos” para hallar a los responsables del crimen.

Hasta cien millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los autores del asesinato del comandante de los bomberos voluntarios de Anorí ofreció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Deibi Arboleda apareció muerto en la tarde de este jueves, 27 de agosto, en una zona rural de ese municipio.

A la par con su labor como jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de esta municipalidad del nordeste antioqueño, Arboleda era comerciante; específicamente, tenía una ferretería.

Resulta que en Anorí está plagado de grupos ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo; ni la Policía ni el inspector de policía pueden desplazarse hasta el área rural para el levantamiento de cadáveres; quienes lo hacen son los bomberos, que son reconocidos por su carácter humanitario.

Esa fue la razón para que este jueves, cuando el secretario de gobierno, Isaí Cortés recibió una llamada hacia las 4:30 p.m. denunciando la presencia de un cuerpo en la vía que conduce a la vereda Las Lomitas, a unos 3 kilómetros de distancia, tratara de comunicarse justamente con el comandante de esa organización de socorro.

Sin embargo, este, que solía dar una respuesta inmediata a los llamados de Cortés, no contestó el teléfono. Al momento le confirmaron al funcionario que el motivo es que justamente era él el muerto.

También le sugerimos ver: Van 90 líderes sociales asesinados y 77 masacres este año, alerta Defensoría del Pueblo

Los móviles del asesinato todavía no han sido establecidos. Solo se conoce que este estaba en su finca, al parecer paseando a su perro y fue llamado por unas personas. Luego se escucharon los disparos.

La Fundación Sumapaz, una ONG defensora de derechos humanos que despliega su acción en Antioquia, lamentó lo ocurrido y destacó que Arboleda no solo se distinguía como bombero, sino que era “reconocido por la comunidad como líder comunitario, muy sensible a las causas sociales”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS