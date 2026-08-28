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Ofrecen $50 millones por los responsables de la violación y muerte de perrita en San Roque, en Antioquia

La mascota fue robada y tras su rescate por los familiares se comprobó que había sufrido de abuso sexual, además de otras lesiones que le causaron el deceso.

  • La perrita sufrió fuertes lesiones y a pesar del esfuerzo de los médicos veterinarios no pudieron salvarle la vida. FOTO: IMAGEN TOMADA DE REDES
    La perrita sufrió fuertes lesiones y a pesar del esfuerzo de los médicos veterinarios no pudieron salvarle la vida. FOTO: IMAGEN TOMADA DE REDES
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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No cesa la indignación en San Roque, municipio localizado entre el Oriente y el Nordeste antioqueño, tras conocerse los vejámenes a los que fue sometida la perrita Luna, quien falleció posteriormente a causa de las lesiones que le causaron.

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Esta mascota había sido robada y tras el rescate posterior por parte de su familia se constató los tratos aberrantes a los que fue sometida, pues habría sido abusada sexualmente y golpeada de manera brutal.

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Posteriormente también el diagnóstico de los médicos veterinarios que la trataron determinó que tenía una lesión en la columna vertebral.

La alcaldía de la localidad rechazó lo ocurrido. “Repudiamos todo acto de maltrato y abuso contra los animales”, dijo el alcalde Alejandro Villegas en un comunicado que publicó en las redes oficiales de San Roque, a la vez que prometió que activarán todos los mecanismos para dar con el paradero de quienes cometieron este acto de maltrato animal.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a este propósito.

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El Código Penal colombiano establece penas de entre 32 y 56 meses para quien cause la muerte a un animal, además de multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales y hasta la inhabilidad para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado que implique el manejo de estos seres sintientes, lo mismo que la prohibición para tenerlos o cuidarlos.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué le pasó a la perrita Luna en San Roque, Antioquia?
La perrita Luna fue robada y, tras ser rescatada por su familia, se evidenció que habría sido abusada sexualmente y golpeada brutalmente. Los veterinarios también diagnosticaron una lesión en su columna vertebral y posteriormente Luna murió a causa de las lesiones.
¿Dónde ocurrió el caso de maltrato animal de la perrita Luna?
El caso ocurrió en San Roque, municipio ubicado entre las regiones del Oriente y el Nordeste de Antioquia. La Alcaldía de San Roque rechazó públicamente los hechos y anunció acciones para identificar a los responsables.
¿De cuánto es la recompensa por información sobre los responsables de la muerte de Luna?
La recompensa ofrecida por información que permita dar con los responsables llega hasta los 50 millones de pesos. El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
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