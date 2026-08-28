Ofrecen $50 millones por los responsables de la violación y muerte de perrita en San Roque, en Antioquia

No cesa la indignación en San Roque, municipio localizado entre el Oriente y el Nordeste antioqueño, tras conocerse los vejámenes a los que fue sometida la perrita Luna, quien falleció posteriormente a causa de las lesiones que le causaron.
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Esta mascota había sido robada y tras el rescate posterior por parte de su familia se constató los tratos aberrantes a los que fue sometida, pues habría sido abusada sexualmente y golpeada de manera brutal.