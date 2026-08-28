Este es el empresario del oro a quien iban a matar en atentado en el que asesinaron al arrocero Gustavo Aponte

Este jueves trascendieron detalles durante las audiencias preliminares contra Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta. La Fiscalía sostiene que Aponte no era el objetivo del ataque. Según la investigación, un grupo de al menos seis personas había planeado el asesinato de un poderoso empresario del sector del oro, pero los sicarios lo confundieron con el arrocero, quien tenía un parecido físico con el verdadero blanco y frecuentaba el mismo gimnasio.

En la audiencia de este jueves fue presentado alias Tony, como lo referenció la Fiscalía en el caso Gustavo Aponte. Foto: tomada de video

En la audiencia se señaló a Llanos Paternina, conocido como ‘Tony’, de haber participado en los seguimientos, labores de vigilancia y coordinación logística del homicidio. También sostuvo que habría conducido la motocicleta utilizada para facilitar la huida del sicario después del ataque. Puede leer: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, que legalizó su captura y la incautación de los teléfonos celulares que llevaba consigo. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no aceptó. En contexto: Tiroteo frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá dejó dos personas muertas: un empresario y su escolta La audiencia permitió conocer, además, los nombres y alias de otros de los hombres que estarían involucrados en el plan criminal y la hipótesis que desde hace meses manejan los investigadores: que el asesinato de Aponte fue producto de una confusión de identidad en medio de una disputa relacionada con poderosos actores del negocio del oro y las esmeraldas.

Este es el empresario del oro al que iba el atentado

En los chats que hacen parte de la investigación aparece un grupo de WhatsApp denominado ‘Los Gladiadores’. Allí, según la Fiscalía, se coordinaban las actividades de los hombres que tenían como misión asesinar a Olimpo Antonio Óliver Peñaranda, un reconocido empresario del sector del oro. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, en esas conversaciones aparecen los alias de ‘Zorro’, ‘Bam Bam’, ‘Carepapa’, ‘JJ’, ‘Pequeño’, ‘Moncayo’ y ‘Tony’. Los investigadores sostienen que cada uno habría cumplido diferentes funciones dentro del plan criminal. Hubo seguimientos, vigilancias y recorridos por la zona para establecer los movimientos del objetivo y preparar el momento del ataque. Lea también: ¿Lo confundieron? Nueva hipótesis sobre el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá La delegada del ente acusador indicó que el homicidio de Peñaranda habría sido ordenado por una deuda. Sin embargo, las pesquisas también llevaron a los investigadores a indagar por el entorno empresarial y las actividades del hombre que habría sido el verdadero blanco. La investigación estableció que Óliver Peñaranda es un empresario con negocios e inversiones en el sector del oro y participación en varias compañías, incluida una sociedad en Panamá, como lo dio a conocer El Tiempo. Su nombre también aparece relacionado con denuncias contra la minería ilegal, una actividad que le habría generado amenazas. Entérese: Tiroteo frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá dejó dos personas muertas: un empresario y su escolta Personas cercanas al caso le recordaron a ese medio que, en 2021, luego de alertas formuladas por el empresario, las autoridades realizaron un operativo que terminó con la captura de varios integrantes del ELN señalados de participar en actividades de extracción ilegal de minerales. Además, Peñaranda había promovido procesos de formalización con personas que, según las investigaciones, eran instrumentalizadas por esa organización guerrillera. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que el empresario ya fue informado de que habría sido el verdadero objetivo del ataque y recibió recomendaciones para reforzar sus medidas de seguridad.

El error que terminó con la muerte de Aponte

La hipótesis de la Fiscalía es que los sicarios llevaban días siguiendo los movimientos de Peñaranda. Sin embargo, el día del ataque cometieron un error de identificación. El empresario del sector arroz, Gustavo Aponte, frecuentaba el mismo gimnasio que el empresario del oro y, según la información conocida en el proceso, ambos tenían un notable parecido físico. Ese elemento habría sido determinante. Los sicarios llegaron hasta el sector de la calle 81 con carrera 7, en el norte de Bogotá, y confundieron al arrocero con el hombre que estaban buscando. Aponte fue atacado a tiros y murió en el lugar. Su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, también fue asesinado. Le puede interesar: Hermano del escolta asesinado en la calle 85 rompe el silencio: “Se nos hace muy extraño todo esto” La Fiscalía ha insistido en que se trató de un “error de objetivo”: el atentado estaba dirigido contra otra persona, pero terminó siendo ejecutado contra la víctima equivocada. La hipótesis ya había comenzado a tomar fuerza durante los primeros meses de la investigación. En marzo, las pesquisas apuntaban a que el crimen podía estar relacionado con una confusión de identidad en medio de disputas entre actores del negocio de las esmeraldas. El empresario al que, según la investigación, pretendían asesinar contaba además con un esquema de protección permanente, circunstancia que pudo haber dificultado que los sicarios se acercaran directamente a él. Aponte, en cambio, quedó expuesto ante los hombres que lo estaban siguiendo. El abogado de la familia Aponte, Mario Iguarán, confirmó que la investigación apunta a que el empresario arrocero fue asesinado por error.

Así habría participado ‘Tony’

Uno de los avances más importantes de la investigación es la identificación de los hombres que habrían participado en las diferentes fases del crimen. Entre ellos está Leonel Enrique Llanos Paternina, conocido como ‘Tony’, quien fue capturado en el Meta en una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que Llanos Paternina habría participado en actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación logística antes del homicidio. Conozca: Británico resultó herido durante intento de hurto en La 70, Medellín: capturaron a uno de los presuntos responsables Los elementos materiales probatorios presentados durante la audiencia indican, además, que habría recorrido en motocicleta el sector donde se produjo el ataque y que posteriormente habría ayudado a facilitar la huida del sicario. Su papel, según la hipótesis del ente acusador, no habría sido el de autor material de los disparos, sino el de uno de los hombres encargados de garantizar que el operativo criminal pudiera ejecutarse y que los responsables escaparan del lugar. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Llanos Paternina no aceptó los cargos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante la audiencia también apareció el nombre de Isaac Rodríguez, identificado con el alias de Moncayo y señalado por los investigadores como el hombre que habría disparado contra Aponte. De esta manera, la hipótesis de la Fiscalía apunta a una estructura con funciones distribuidas: mientras unos hombres realizaban los seguimientos y establecían los movimientos del objetivo, otros se encargaban de la logística, el transporte y, finalmente, de ejecutar el ataque. La investigación tiene otro elemento que podría ser clave para reconstruir lo ocurrido después del asesinato de Aponte. Uno de los hombres que habría estado relacionado con el crimen fue asesinado el 30 de mayo, en el municipio de Tibirita, Cundinamarca. Por ese homicidio fue judicializado Onori José Yabier Mendoza Viña, quien permanece privado de la libertad. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados. Ahora las autoridades también deberán establecer si ese asesinato tuvo alguna relación con el crimen de Aponte y si detrás de la muerte del presunto integrante de ‘Los Gladiadores’ existió un intento por eliminar a alguien que conocía detalles de la operación.

No descartan móviles relacionados con las esmeraldas

La investigación también ha llevado a las autoridades a mirar hacia el mundo de las esmeraldas, un negocio en el que durante los últimos años se han presentado disputas, amenazas y asesinatos. Uno de los casos más recientes ocurrió el 21 de agosto, cuando Edilson Castro Castellanos, de 46 años, fue asesinado por sicarios en el sector de San Antonio Occidental, en Usaquén. No se pierda: Apareció el esmeraldero que habría sido el verdadero objetivo en crimen del empresario Gustavo Aponte Castro Castellanos se movilizaba en un Mercedes-Benz 230E, modelo 1987, cuando fue atacado alrededor de las 8:30 de la noche. Era reconocido como uno de los empresarios importantes del negocio de las esmeraldas en la región. Su asesinato se suma a una cadena de homicidios que ha golpeado a integrantes de este gremio. De acuerdo con información conocida durante las investigaciones, más de 11 empresarios relacionados con el negocio esmeraldero han sido asesinados desde 2021. En ese escenario, el crimen de Gustavo Aponte aparece como un caso que podría estar conectado con una disputa mucho más amplia. La Fiscalía deberá determinar ahora quién ordenó realmente el asesinato de Olimpo Antonio Óliver Peñaranda, cuál fue el origen de la deuda que habría motivado el atentado y cómo se produjo la confusión que terminó convirtiendo al empresario arrocero en el blanco de los sicarios. Preguntas y respuestas