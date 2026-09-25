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Con la vuelta del GP de Argentina y la inclusión de Australia, así quedó el calendario de MotoGP para 2027

La MotoGP regresa a Buenos Aires, Argentina, para la próxima temporada.

  • Buenos Aires resicibirá a Marc Máquez y más figuras el próximo año. FOTOS: X DucatiCorse y MotoGP
    Buenos Aires resicibirá a Marc Máquez y más figuras el próximo año. FOTOS: X DucatiCorse y MotoGP
Agencia AFP
hace 49 minutos
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La MotoGP anunció este viernes que dos circuitos se incorporan a la temporada 2027, que contará con 22 Grandes Premios de marzo a noviembre, con las novedades de Argentina y Australia.

“El primero es el trazado de Buenos Aires, donde la MotoGP refuerza aún más su presencia en Sudamérica”, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez el 4 de abril, aseguró la instancia en un comunicado.

“El regreso de nuestro deporte a Argentina se produce tras nuestra visita a Brasil para el inicio de la temporada en Río de Janeiro y nuestra segunda visita a Goiânia para la tercera prueba”, mientras que Buenos Aires acogerá la cuarta, añadió.

“El segundo es el muy esperado nuevo circuito urbano de Adelaida” en Australia, que albergará el 21º y penúltimo Gran Premio del año el 14 de noviembre.

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El calendario 2027 de MotoGP:

7 de marzo: GP de Tailandia en Buriram

14 de marzo: GP de Catar en Lusail

4 de abril: GP de Brasil en Goiânia

11 de abril: GP de Argentina en Buenos Aires

25 de abril: GP de Estados Unidos en Austin

9 de mayo: GP de España en Jerez de la Frontera

16 de mayo: GP de Francia en Le Mans

30 de mayo: GP de Italia en Mugello

13 de junio: GP de Cataluña en Barcelona

27 de junio: GP de los Países Bajos en Assen

11 de julio: GP de Alemania en Sachsenring

18 de julio: GP de la República Checa en Brno

15 de agosto: GP de Gran Bretaña en Silverstone

29 de agosto: GP de Austria en Spielberg

12 de septiembre: GP de San Marino en Misano

19 de septiembre: GP de Aragón en MotorLand

3 de octubre: GP de Portugal en Portimão

17 de octubre: GP de Japón en Motegi

24 de octubre: GP de Malasia en Sepang

31 de octubre: GP de Indonesia en Mandalika

14 de noviembre: GP de Australia en Adelaida

28 de noviembre: GP de Valencia en Cheste

Lea también: Cuarto podio para el colombiano David Alonso en Moto2, esta vez, en el Gran Premio de Austria

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué circuitos se incorporan al calendario del Mundial de MotoGP 2027?
La MotoGP anunció la incorporación de dos nuevos escenarios para la temporada 2027: el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires (Argentina) y el nuevo circuito urbano de Adelaida (Australia).
¿Cuándo y en qué fecha se correrá el Gran Premio de Argentina de MotoGP en 2027?
El Gran Premio de Argentina marcará el regreso del campeonato al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires el 11 de abril de 2027, funcionando como la cuarta prueba de la temporada.
¿Cómo está estructurado el inicio de la temporada de MotoGP en Sudamérica para 2027?
El inicio de la temporada en territorio sudamericano comenzará con la visita a Brasil para la primera válida en Río de Janeiro, continuará con la tercera prueba en Goiânia y se consolidará con la cuarta parada en Buenos Aires, Argentina.
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