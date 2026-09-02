Video | ¡No tiene gol feo! Camilo Durán marcó nuevamente con el Celtic por la Liga de Escocia

Tras dejar atrás el trago amargo de la eliminación en la fase previa de la UEFA Champions League a manos del LASK Linz, el Celtic se concentra ahora en lo que es la liga local en Escocia y en la UEFA Europa League. En este equipo, uno de los dos más populares del país británico, está Camilo “Pescaíto” Durán, quien está firmando un inicio de temporada magistral con el cuadro verdiblanco.

Este miércoles 2 de septiembre, Durán y el Celtic recibieron en el Celtic Park al Aberdeen, otro club con tradición en Escocia. Este duelo fue válido por la quinta fecha de la Scottish Premiership, competición que lidera Celtic con 12 puntos, fruto de 4 victorias en 4 partidos jugados.

Para el duelo contra Aberdeen, el colombiano Camilo Durán fue titular como centrodelantero, su posición natural. Hay que recordar que, durante los compromisos que jugó en la fase previa de la Liga de Campeones, el técnico Martin O’Neill ubicó al samario como extremo, algo que no le viene mal, pero que no saca todo su potencial como sí lo es ser punta en el ataque.

Tan solo 14 minutos le bastaron a Durán para demostrar su valía como líder del ataque “Celta”. El colombiano recibió un balón en la famosa “zona 14”, ese espacio donde se ubica la media luna del área. Controló, tocó el balón 3 veces y con un remate de zurda puso el balón en el fondo de la red para anotar su tercer gol en la competencia y el sexto de forma oficial con el Celtic. El partido finalizó 3-0 a favor del Celtic.