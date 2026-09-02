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Video | ¡No tiene gol feo! Camilo Durán marcó nuevamente con el Celtic por la Liga de Escocia

Camilo Durán, del Celtic de Glasgow, anotó su tercer gol en la liga escocesa. Otros colombianos también tuvieron acción.

  • Camilo Durán es una de las figuras del Celtic en el inicio de temporada. FOTO: X CelticFC
    Camilo Durán es una de las figuras del Celtic en el inicio de temporada. FOTO: X CelticFC
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 minutos
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Tras dejar atrás el trago amargo de la eliminación en la fase previa de la UEFA Champions League a manos del LASK Linz, el Celtic se concentra ahora en lo que es la liga local en Escocia y en la UEFA Europa League. En este equipo, uno de los dos más populares del país británico, está Camilo “Pescaíto” Durán, quien está firmando un inicio de temporada magistral con el cuadro verdiblanco.

Este miércoles 2 de septiembre, Durán y el Celtic recibieron en el Celtic Park al Aberdeen, otro club con tradición en Escocia. Este duelo fue válido por la quinta fecha de la Scottish Premiership, competición que lidera Celtic con 12 puntos, fruto de 4 victorias en 4 partidos jugados.

Para el duelo contra Aberdeen, el colombiano Camilo Durán fue titular como centrodelantero, su posición natural. Hay que recordar que, durante los compromisos que jugó en la fase previa de la Liga de Campeones, el técnico Martin O’Neill ubicó al samario como extremo, algo que no le viene mal, pero que no saca todo su potencial como sí lo es ser punta en el ataque.

Tan solo 14 minutos le bastaron a Durán para demostrar su valía como líder del ataque “Celta”. El colombiano recibió un balón en la famosa “zona 14”, ese espacio donde se ubica la media luna del área. Controló, tocó el balón 3 veces y con un remate de zurda puso el balón en el fondo de la red para anotar su tercer gol en la competencia y el sexto de forma oficial con el Celtic. El partido finalizó 3-0 a favor del Celtic.

Además de este gol, “Pescaíto” le filtró un balón al extremo coreano, Yang Hyun-Jun, quien definió al primer palo del arquero para marcar el tercer tanto de los “Celtas” en la noche. Durán, quien le costó al club escocés 5,5 millones de euros en julio, está demostrando con goles y asistencias que la inversión en él valió la pena.

Juan Arizala y su primera titularidad con Udinese

El canterano del Deportivo Independiente Medellín, Juan Arizala, jugó su primer partido como titular en el Udinese de Italia. El futbolista que dejó al Rojo en enero por 3 millones de euros jugó los 90 minutos en el triunfo del club de la localidad de Udine frente al Venecia.

Arizala ofició como carrilero izquierdo, tuvo un correcto partido, en el cual jugó los 90 minutos. Que tenga minutos en esta posición es positivo, ya que aporta a las opciones de la selección Colombia en una zona del campo donde no hay mucho de donde elegir.

Su partido dejó los siguientes números: 3 cruces, 17 pases correctos de 21 intentados (81%), 12 de 15 en territorio rival (80%). En defensa tuvo 7 aportaciones defensivas, cuatro cortes y 3 despejes. Al final, Udinese ganó 2-1 con doblete de Vakoun Bayo.

Kevin Andrade y Juan Perea jugaron también

El defensor central exAmérica de Cali, Kevin Andrade, fue titular en el Zenit de San Petersburgo que enfrentó al Dinamo Makhachkala, equipo que también contó con el defensor colombiano Andrés Alarcón. El duelo de centrales colombianos lo ganó Andrade por 3-0. Los goles los anotó Aleksander Erokhin y doblete de Aleksander Sobolev.

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Por último, el delantero nacido en Medellín, Juan Perea, le dio el triunfo al Levski Sofia de Bulgaria contra el Slavia Sofia, uno de los clásicos de la capital búlgara. Perea suma dos goles en la temporada con el equipo azul búlgaro.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos goles lleva Camilo Durán con el Celtic esta temporada?
Camilo Durán suma seis goles oficiales con el Celtic, de los cuales tres corresponden a la Scottish Premiership en este inicio de temporada.
¿Cómo fue el gol de Camilo Durán contra Aberdeen?
Durán marcó al minuto 14 tras recibir el balón en la denominada zona 14, controlarlo y realizar tres toques antes de sacar un remate de zurda que terminó en el fondo de la portería.
¿Cómo le fue a Juan Arizala en su primera titularidad con Udinese?
Juan Arizala disputó los 90 minutos como carrilero izquierdo en la victoria 2-1 de Udinese sobre Venezia. Registró 17 pases correctos de 21 intentados, además de siete acciones defensivas, cuatro cortes y tres despejes.
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