Exclusivo | Enviaron a la cárcel a oficial (r) de Policía por desplazar a la familia del cantante Luis Alfonso

Un exoficial de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el desplazamiento forzado del cantante de música popular Luis Alfonso, y de su núcleo familiar, en el Oriente de Antioquia.
Fuentes cercanas al caso le comentaron a EL COLOMBIANO que la semana pasada fue capturado el teniente retirado Bladimir Alberto Londoño Londoño, por el supuesto delito de desplazamiento forzado agravado de 10 personas.
Los hechos investigados ocurrieron en mayo de 2023, en la vereda La Cuchilla del municipio antioqueño de Rionegro.
Según la imputación de la Fiscalía, en ese entonces el teniente Londoño era un oficial activo de la Institución, que se encontraba consumiendo licor con tres amigos en un billar de la localidad.
“Acompáñenme a hacer una broma”, les dijo, y los cuatro hombres se movilizaron en dos motocicletas hasta la propiedad del cantante payanés Luis Alfonso Rendón, conocido en la esfera musical como “el Señorazo”.
El teniente Londoño, usando una pistola 9 milímetros de dotación oficial, hizo nueve disparos contra la puerta y la fachada de la vivienda, al tiempo que gritaba improperios y amenazas.