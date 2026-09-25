Exclusivo | Enviaron a la cárcel a oficial (r) de Policía por desplazar a la familia del cantante Luis Alfonso

Un exoficial de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el desplazamiento forzado del cantante de música popular Luis Alfonso, y de su núcleo familiar, en el Oriente de Antioquia. Fuentes cercanas al caso le comentaron a EL COLOMBIANO que la semana pasada fue capturado el teniente retirado Bladimir Alberto Londoño Londoño, por el supuesto delito de desplazamiento forzado agravado de 10 personas. Los hechos investigados ocurrieron en mayo de 2023, en la vereda La Cuchilla del municipio antioqueño de Rionegro. Según la imputación de la Fiscalía, en ese entonces el teniente Londoño era un oficial activo de la Institución, que se encontraba consumiendo licor con tres amigos en un billar de la localidad. “Acompáñenme a hacer una broma”, les dijo, y los cuatro hombres se movilizaron en dos motocicletas hasta la propiedad del cantante payanés Luis Alfonso Rendón, conocido en la esfera musical como “el Señorazo”. El teniente Londoño, usando una pistola 9 milímetros de dotación oficial, hizo nueve disparos contra la puerta y la fachada de la vivienda, al tiempo que gritaba improperios y amenazas.

En ese momento, en la finca habían dos familias: la del artista y la de la pareja de mayordomos, para un total de cinco menores de edad y cinco adultos, que sufrieron momentos de terror. Los vecinos llamaron a la Policía y una patrulla detuvo al teniente, incautándole la pistola. El incidente quedó registrado en cámaras de vigilancia del sector. Fue presentado al juzgado con funciones de control de garantías, bajo el cargo de daño en bien ajeno, y a los tres días recuperó su libertad. Aun así, tres meses más tarde fue destituido de la Policía Nacional, por faltas disciplinarias. A partir de ese momento, de acuerdo con el expediente, comenzó una serie de llamadas intimidantes contra la familia del cantante y los mayordomos, en los que les daba un plazo de 24 horas para irse de la vereda, o les daba “un balazo en la cabeza”. Los dos núcleos familiares tuvieron que huir. La situación provocó graves secuelas de salud mental en uno de los niños, quien además padece síndrome de Down. Tras estos nuevos hechos, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra el sospechoso, esta vez por el delito de desplazamiento forzado agravado. La detención fue realizada por agentes del CTI Antioquia y soldados del Gaula Militar, con apoyo de la Policía, en una vía pública del municipio de Rionegro. Después de la audiencia de control de garantías, en la cual el teniente (r) Londoño no aceptó la imputación, el juzgado le dicto medida de aseguramiento en la cárcel.