Capturado en Donmatías tras exigir $3 millones y amenazar a los hijos de una víctima

Una exigencia de $3 millones y amenazas dirigidas contra los hijos menores de edad de una víctima terminaron en un operativo del Gaula Antioquia que dejó una captura y una aprehensión en flagrancia por el delito de extorsión en Donmatías, Norte antioqueño.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la persona afectada habría recibido una exigencia económica.

La presión, según la Policía, habría sido ejercida por un hombre que se presentaba como integrante o líder del grupo delincuencial conocido como ‘Los Pachelly’.

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A su vez, las amenazas habrían apuntado directamente contra sus hijos menores de edad, una situación que buscaba aumentar la presión y obligarla a entregar la suma solicitada.

Ante el temor por la seguridad de su familia, la víctima acudió al Gaula, que puso en marcha la investigación y estableció las condiciones para realizar el encuentro de manera controlada.