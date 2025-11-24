General (r) Rodolfo Palomino, a la cárcel por tráfico de influencias tras condena de la Corte Suprema

El general (r) Rodolfo Bautista Palomino López irá a prisión luego de ser condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a siete años por tráfico de influencias de servidor público.
“Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde”, escribió el exdirector de la Policía en su cuenta de X (antes Twitter), agregando que “me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia”.