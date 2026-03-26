Proyección fallida: tasas de TES superaron el 14% que el director de Crédito Público creía “poco probable”

El mercado de deuda pública colombiano terminó desmintiendo las previsiones del propio Gobierno. Las tasas de los Títulos de Tesorería (TES) superaron el umbral del 14%, contrario a lo proyectado meses atrás por la Dirección General de Crédito Público.
El propio Javier Cuéllar, director de Crédito Público, sostuvo en diciembre de 2025, en entrevista con La República, que era poco probable que las tasas alcanzaran niveles cercanos al 14%, pese a la volatilidad esperada por factores como el calendario electoral, decisiones de política monetaria y tensiones geopolíticas.
El funcionario también atribuía los movimientos al alza a flujos especulativos que buscaban llevar las tasas por encima del 13%, pero confiaba en que la estrategia de endeudamiento del Gobierno evitaría un aumento mayor.