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Proyección fallida: tasas de TES superaron el 14% que el director de Crédito Público creía “poco probable”

Tasas de TES superaron 14% en subasta reciente, pese a que Crédito Público proyectó que no alcanzarían ese nivel en 2026, evidenciando presión en mercado.

  • La subasta de TES registró alta demanda, pero con tasas superiores al 14%, contrariando las proyecciones de Javier Cuellar, director de Crédito Público.
    La subasta de TES registró alta demanda, pero con tasas superiores al 14%, contrariando las proyecciones de Javier Cuellar, director de Crédito Público.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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El mercado de deuda pública colombiano terminó desmintiendo las previsiones del propio Gobierno. Las tasas de los Títulos de Tesorería (TES) superaron el umbral del 14%, contrario a lo proyectado meses atrás por la Dirección General de Crédito Público.

El propio Javier Cuéllar, director de Crédito Público, sostuvo en diciembre de 2025, en entrevista con La República, que era poco probable que las tasas alcanzaran niveles cercanos al 14%, pese a la volatilidad esperada por factores como el calendario electoral, decisiones de política monetaria y tensiones geopolíticas.

El funcionario también atribuía los movimientos al alza a flujos especulativos que buscaban llevar las tasas por encima del 13%, pero confiaba en que la estrategia de endeudamiento del Gobierno evitaría un aumento mayor.

¿Qué pasó en la última subasta de TES?

Sin embargo, los resultados más recientes del mercado mostraron un comportamiento distinto. El Ministerio de Hacienda informó que el 25 de marzo realizó una subasta de TES por $1,5 billones en la referencia con vencimiento en 2030.

La operación despertó un alto interés de los inversionistas, con ofertas de compra por $3 billones, es decir, tres veces el monto inicialmente convocado. Este nivel de demanda permitió activar una cláusula de sobre adjudicación del 50%, equivalente a $500 mil millones adicionales sobre el monto base de $1 billón.

La tasa de corte se ubicó en 14,030% para los títulos a cuatro años, superando así el umbral que el propio Gobierno consideraba poco probable meses atrás. No obstante, este nivel representó una leve caída de 10 puntos básicos frente a la subasta anterior.

¿Qué implica este nivel de tasas para el mercado?

El hecho de que las tasas hayan superado el 14% refleja las presiones que enfrenta el mercado de deuda pública, en un entorno marcado por incertidumbre macroeconómica y factores externos.

Aunque la fuerte demanda evidencia interés por los TES colombianos, el nivel de tasas también sugiere que los inversionistas están exigiendo mayores rendimientos para financiar al Gobierno.

El reciente aumento en las tasas encendió alertas sobre sus efectos en la economía de los hogares colombianos, según el analista económico Diego Montañez.

Entérese: Colombia pasó de pagar 0% a más de 8% en tasas de interés de deuda: un riesgo similar al de Brasil

De acuerdo con el experto, en la última semana se registraron niveles históricamente altos en las tasas de estos instrumentos de deuda pública en el corto plazo. Explicó que estas subastas son el mecanismo mediante el cual el Gobierno financia sus necesidades, emitiendo deuda que finalmente recae sobre todos los colombianos.

Montañez señaló que en una de las más recientes colocaciones, la tasa alcanzó niveles cercanos al 13,49%, ubicándose entre las más altas desde que hay registros comparables, alrededor de 2004. Este comportamiento refleja un encarecimiento significativo del costo de endeudamiento del Estado.

¿Cómo afectan las altas tasas en TES a los ciudadanos?

El analista advirtió que este fenómeno tiene efectos directos sobre los ciudadanos. Al tratarse de tasas de referencia de largo plazo, los TES influyen en otros productos financieros, especialmente en el crédito hipotecario. En ese sentido, explicó que el aumento en los rendimientos de la deuda pública ha presionado al alza las tasas de los préstamos para vivienda.

Incluso, indicó que el contexto actual genera un incentivo para el sistema financiero: resulta más rentable prestar dinero al Gobierno que a los hogares, dado el nivel de las tasas. Esto podría restringir el acceso al crédito para las familias.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha destacado la alta demanda en las subastas de TES, Montañez subrayó que este interés responde, en gran medida, a los elevados rendimientos ofrecidos. A su juicio, esto implica un riesgo, ya que el país está adquiriendo deuda en condiciones más costosas y, en algunos casos, a plazos más cortos.

Finalmente, el analista concluyó que este escenario puede traducirse en créditos más caros para los ciudadanos y en una menor capacidad de inversión a futuro, debido al mayor peso del servicio de la deuda pública.

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