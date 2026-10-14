Retiraron de la Policía al coronel Carlos Feria, investigado por chuzadas a niñera de Laura Sarabia

Además, queda por definirse si el proceso de Feria sigue en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar. Cabe recordar que, en agosto, había sido designado como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, una dependencia encargada de la formación del personal que presta servicios de protección a instalaciones, personas y misiones especiales de la institución.

Cabe recordar que el coronel está imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal por ese episodio.

El coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro, fue retirado de la Policía Nacional. Estuvo mencionado en el escándalo del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, que trabajaba con la entonces mano derecha de ese mandatario, Laura Sarabia. La información fue revelada por El Tiempo.

Los hechos del polígrafo ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en el apartamento de Laura Sarabia. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.

El ente acusador expuso que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la exempleada.

Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó a Feria, entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza, según la Fiscalía.

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Para el ente acusador, Feria habría tenido un papel clave sobre este caso y habría cometido abuso de funciones junto con sus subalternos, ya que el polígrafo no contó con orden judicial.

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