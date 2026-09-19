Exclusivo | Agentes de la Dijín fueron salpicados en ‘chuzadas’ a niñera por indagar nexo de Clan del Golfo y campaña Petro

En medio de la trama de abuso de poder que involucró a Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno de Gustavo Petro, y a su niñera Marelbys Meza, habría una presunta conspiración para aprovechar el incidente y sacar del camino a unos investigadores de la Policía que se habían convertido en un obstáculo para el petrismo desde la campaña presidencial.
Esta información surge de dos fuentes confidenciales inmersas en la situación, que se han mantenido en silencio por temor a retaliaciones contra su vida y su familia, pues consideran que en el episodio de las “chuzadas” y el polígrafo hay más funcionarios comprometidos del gobierno anterior y de la Fuerza Pública.
Sin embargo, debido al reciente cambio en la Presidencia, accedieron a contarle a EL COLOMBIANO detalles inéditos del proceso, que ya tiene judicializada a la propia Sarabia y a siete miembros de la Policía.
Según su relato, bajo reserva de identidad, antes del lío con el dinero perdido en el apartamento de la funcionaria, hubo un antecedente protagonizado por agentes del Grupo Investigativo contra Estructuras de Crimen Organizado, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Gredo–Dijín).
Estos tenían la misión de localizar y capturar a Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, conocido en el mundo delincuencial como “Siopas”, el segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo.
Una de sus actividades fue interceptar el teléfono de la mamá, Neila Quiroz, por si en una conversación daba pistas del paradero del cabecilla.
Fue así como en mayo de 2022 registraron una comunicación entre la señora y una de sus hijas, Yaneth Quiroz, a pocos días de las elecciones presidenciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
“Hay que votar, eso manda a decir su hermano. Él manda a decir que por favor den el voto”, dijo la mujer, y cuando le preguntaron por quién, respondió: “Por Petro”.
La grabación se filtró a la prensa, generando un escándalo nacional y la apertura de una indagación preliminar de la Fiscalía para determinar si se estaba fraguando un constreñimiento ilegal para favorecer al candidato de la izquierda en los comicios. En ese momento, el jefe del Gredo–Dijín era el coronel Óscar Dávila.
Alfonso Prada, el entonces jefe de debate de Petro, se pronunció enfatizando que “en la campaña rechazamos de forma contundente, clara y directa cualquier tipo de constreñimiento que se pretenda realizar sobre cualquier ciudadano, no aceptamos el apoyo de bandas criminales”.
Para las fuentes, ese episodio marcaría el destino de los agentes de ese organismo en el caso de las “chuzadas”.