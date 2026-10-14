¿Realidad o inteligencia artificial? El video de “El Pibe” Valderrama sin su icónica melena que sacude las redes

Imagínese a Salvador Dalí sin su bigote largo, fino y curvado hacia arriba; a Charlie Chaplin sin su bigote «cepillo de dientes» (estilo Hitler); a Marilyn Monroe sin su lunar en la mejilla izquierda y su cabello rubio platino peinado en ondas; a Abraham Lincoln sin su barba de candado (sin bigote) y a Carlos Valderrama sin su frondosa melena rubia, a la que las canas ya empezaban a invadir.
Pues bien, «El Pibe» Valderrama, uno de los futbolistas colombianos más emblemáticos de la historia, publicó un video en sus redes sociales en el que su esposa, Elvira Redondo, le pasa la máquina y lo deja «pelao», totalmente calvo, luciendo un nuevo look que ha despertado miles de comentarios. Hay quienes creen que es verdad, mientras que otros atribuyen las imágenes a la inteligencia artificial. ¿Realidad o ficción?
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Valderrama —un ícono del fútbol por su juego, su influencia en una de las generaciones doradas del balompié cafetero y esa rubia melena que lució con la camiseta de la Selección en diferentes canchas del mundo— no ha confirmado la famosa motilada ante las preguntas de periodistas cercanos. Su esposa, en cambio, habría insinuado que sí es verdad que Colombia tiene un “nuevo” Pibe, pero tampoco lo ha hecho oficial.