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¿Realidad o inteligencia artificial? El video de “El Pibe” Valderrama sin su icónica melena que sacude las redes

El “nuevo” look de Carlos Valderrama sorprendió a sus fans. ¿Qué pretende el crack con esta nueva jugada?

  • Carlos Valderrama, antes y después. El Pibe, un referente del fútbol colombiano. FOTO CAPTURA DE VIDEO INSTAGRAM PIBE VALDERRAMA.
    Carlos Valderrama, antes y después. El Pibe, un referente del fútbol colombiano. FOTO CAPTURA DE VIDEO INSTAGRAM PIBE VALDERRAMA.
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 58 minutos
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Imagínese a Salvador Dalí sin su bigote largo, fino y curvado hacia arriba; a Charlie Chaplin sin su bigote «cepillo de dientes» (estilo Hitler); a Marilyn Monroe sin su lunar en la mejilla izquierda y su cabello rubio platino peinado en ondas; a Abraham Lincoln sin su barba de candado (sin bigote) y a Carlos Valderrama sin su frondosa melena rubia, a la que las canas ya empezaban a invadir.

Pues bien, «El Pibe» Valderrama, uno de los futbolistas colombianos más emblemáticos de la historia, publicó un video en sus redes sociales en el que su esposa, Elvira Redondo, le pasa la máquina y lo deja «pelao», totalmente calvo, luciendo un nuevo look que ha despertado miles de comentarios. Hay quienes creen que es verdad, mientras que otros atribuyen las imágenes a la inteligencia artificial. ¿Realidad o ficción?

Lea también: ¿Qué pasó con el mono? Pibe Valderrama se hizo un cambio radical de look: “hoy es el día”

Valderrama —un ícono del fútbol por su juego, su influencia en una de las generaciones doradas del balompié cafetero y esa rubia melena que lució con la camiseta de la Selección en diferentes canchas del mundo— no ha confirmado la famosa motilada ante las preguntas de periodistas cercanos. Su esposa, en cambio, habría insinuado que sí es verdad que Colombia tiene un “nuevo” Pibe, pero tampoco lo ha hecho oficial.

Sin embargo, a juzgar por las imágenes, esa melena habría llegado a su fin. En el video, Redondo le pregunta al «Pibe» si está listo para quitarse el pelo. Aunque el ‘10’ no responde convencido de estar preparado al 100 %, accede a que su esposa le pase la máquina. “El calvo Valderrama”, expresó la compañera del mediocampista tras concluir su trabajo como «estilista».

Aunque en esta ocasión Valderrama habría accedido a la idea de quitarse el cabello, cuando estaba activo como futbolista se negó rotundamente a desprenderse de él, rechazando incluso jugosas ofertas económicas. Así se lo contó al periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles en abril. Ahí, el samario confesó que declinó una oferta de 2 millones de dólares proveniente de una marca internacional que le pedía cambiar su imagen antes del Mundial de Estados Unidos 1994.

Así reaccionaron sus amigos y admiradores

Su melena fue tan famosa que, incluso cuando llegó en 1996 a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, se celebró el “Valderrama Day”, jornada en la que compañeros y aficionados usaron pelucas rubias para rendirle homenaje al capitán colombiano.

Sorprendidos, muchos amigos de Valderrama comentaron la motilada entre las miles de personas que reaccionaron. Uno de ellos fue el exarquero René Higuita: “Pibete, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”. El guardameta paisa, quien estuvo con Valderrama en el Mundial de Italia 90 —uno de los tres a los que el creativo asistió—, participó entre agosto y septiembre de 2005 en el reality show de cirugía plástica y transformación Cambio Extremo, del Canal RCN.

Otros famosos que reaccionaron fueron el exciclista Rigoberto Urán, quien escribió: “Quedó muy lindo el mono calvo”. También el cantante Santiago Cruz, al manifestar: «¡El que es bello, es bello! ¡Y el que es leyenda, es leyenda! ¡Abrazo, jefe adorado!”. El excapitán de la Selección, Mario Alberto Yepes, no se quedó atrás: «¿Cómo así? Jajajajajaj, pero no le dejaste nada».

Y así, entre quienes creen que “El Pibe” se tusó y los que están convencidos de que se trata de un video hecho con IA, muchos creadores de contenido alimentan sus plataformas. Solo el ‘10’ de Colombia y su esposa tienen la última palabra, pues también podría tratarse de una campaña publicitaria o de tipo social. Lo cierto es que esta nueva gambeta de Valderrama, a sus 65 años, nos confundió a todos.

Bloque de preguntas y respuestas...

¿Quién le cortó el cabello al “Pibe” Valderrama en el video viral?
El corte fue realizado por su esposa, Elvira Redondo. En la grabación publicada en sus redes sociales, ella aparece manipulando la máquina de afeitar hasta dejarlo totalmente calvo, bromear con el resultado y presentarlo públicamente como “El calvo Valderrama”.
¿Cuánto dinero le ofrecieron al “Pibe” Valderrama por cortarse la melena en 1994?
Una marca internacional le ofreció 2 millones de dólares para que se cortara su característica melena rubia antes del Mundial de Estados Unidos 1994. El propio Valderrama reveló en una entrevista con el periodista Andrés Cantor que rechazó la oferta argumentando que su imagen e historia personal no estaban a la venta.
¿Qué personalidades del deporte y la música reaccionaron al cambio de look del “Pibe”?
Entre los personajes destacados que comentaron la publicación están los exfutbolistas René Higuita y Mario Alberto Yepes, el exciclista Rigoberto Urán y el cantautor Santiago Cruz. La mayoría reaccionó con mensajes afectuosos y de humor, elogiando su figura deportiva independientemente de su aspecto físico.
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