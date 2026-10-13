¿Qué pasó con el mono? Pibe Valderrama se hizo un cambio radical de look: “hoy es el día”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama es un icono del fútbol colombiano por su juego, su influencia que tuvo en una de las generaciones doradas del balompié cafetero y su rubia melena que lució con la camiseta de la Selección en diferentes canchas del mundo.

Sin embargo, esa melena habría llegado a su fin, de acuerdo con un video que el mismo exfutbolista subió a sus redes sociales. Junto a su esposa, Elvira Redondo, Valderrama mostró su nueva imagen.

En el video, Redondo le pregunta al ‘Pibe’ si está listo para quitarse la melena. Aunque el 10 no responde convencido de estar preparado en un 100 %, accede a que su esposa le pase la máquina por su cabeza. “El calvo Valderrama”, expresó la esposa del 10 tras haber concluido de quitarle la cabellera.