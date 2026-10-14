¿Qué pasará con el lote de la casa vinculada a Pablo Escobar en El Poblado?

La casa vinculada a la historia de Pablo Escobar en el barrio El Diamante N.° 2, en El Poblado, comenzó a desaparecer bajo la maquinaria de demolición, pero la historia de este predio todavía tiene un capítulo por resolver.
El terreno, de 1.854 metros cuadrados, permaneció durante años asociado al abandono y a diferentes problemas de seguridad y convivencia que preocupaban a los residentes del sector. La intervención comenzó el martes 13 de octubre, luego de que el distrito adelantara las gestiones necesarias para ejecutar el derribo de la estructura.
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Sin embargo, lo que queda por establecer es qué ocurrirá con el lote. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el inmueble permanece bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que gestiona bienes incorporados al Estado mediante procesos como la extinción de dominio.
Una de las alternativas mencionadas es que la Alcaldía de Medellín solicite el terreno a la SAE para desarrollar allí algún proyecto de infraestructura. No obstante, hasta ahora no se ha anunciado una destinación definitiva para el espacio ni se conoce un cronograma para su eventual transformación.
La discusión sobre el futuro del predio abre una nueva etapa para un lugar que pasó de estar relacionado con una de las figuras más conocidas de la historia criminal colombiana a convertirse en objeto de intervención estatal.