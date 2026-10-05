Cayó alias Lobo, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia

Hasta la vereda La Paulina, en zona rural de Valdivia, norte de Antioquia, llegaron tropas del Ejército, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, para ejecutar un operativo que terminó con la captura de dos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de ‘Calarcá’. Entre los detenidos está Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o “Emanuel”, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de esa organización, y Alexandra García Legarda, alias Zamanta, quien sería su compañera sentimental y llevaría cerca de dos años dentro de la estructura criminal. Entérese: Golpe a Calarcá: habría fallecido alias Leito, cabecilla de las disidencias señalado por la muerte de 13 policías en Amalfi

La operación fue adelantada de manera conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía. Luego de rodear el punto donde se encontraban los dos señalados integrantes de la estructura, las tropas realizaron la captura y posteriormente los trasladaron a Medellín para dejarlos a disposición de las autoridades judiciales.

Alias Lobo era buscado por desplazamientos, extorsiones y homicidios

Sobre alias Lobo pesan investigaciones por varios hechos ocurridos en el norte de Antioquia. De acuerdo con las autoridades, tendría una trayectoria criminal de más de cuatro años y estaría relacionado con extorsiones, homicidios, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado.

Uno de los principales hechos que le atribuyen es el desplazamiento de aproximadamente 2.300 personas de 23 veredas de Briceño, ocurrido en octubre de 2025. La Policía también señala a Lobo de participar en el recaudo de dinero proveniente de extorsiones y otras rentas criminales, mientras que el Ejército lo vincula con las acciones de la estructura contra la población civil en el norte del departamento. Lea más: Hallaron en una fosa, 6 meses después, los cuerpos de tío y sobrino asesinados por las disidencias tras aceptar un trabajo en Briceño En su contra también existen órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.

Por información que permitiera su captura, la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta $100 millones: “Nosotros desde noviembre del año pasado habíamos ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias El Lobo, un cabecilla dentro de la estructura del 36 Frente de las FARC al mando de Calarcá, que ha hecho mucho daño en el norte del departamento”, afirmó Andrés Julián Rendón, tras confirmar la captura, y aseguró que la recompensa será pagada y que la ofensiva continuará: “Hoy la Fuerza Pública lo capturó y vamos a pagar la recompensa (...) Ellos tienen fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento empezó a correr”, señaló.

Alias Zamanta, señalada de participar en secuestros y asesinatos en Antioquia

Junto a Lobo fue capturada alias Zamanta, quien, según las autoridades, llevaba aproximadamente dos años dentro de la organización y habría desempeñado diferentes funciones. La Policía indicó que la mujer habría cumplido labores como enfermera y tendría conocimientos en maniobras de combate e inteligencia delictiva. Además, es señalada de coordinar extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes del norte de Antioquia. Conozca: ¿Quién es alias Samantha? La “comunicadora” de las disidencias del Frente 4 que se atribuyó asesinato de campesinos en Antioquia En julio de 2025, alias Zamanta quedó registrada en un video en el que aparecía portando fusiles y otro armamento en una zona rural de Briceño. La mujer tiene una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Durante el procedimiento en Valdivia, las autoridades también incautaron dos teléfonos celulares, que quedaron como elementos dentro de la investigación. Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúa el proceso para determinar su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

La operación da un golpe a las capacidades armadas, logísticas y financieras de la estructura 36 en el norte de Antioquia, una zona donde las autoridades mantienen operaciones contra las disidencias de ‘Calarcá’. No se vaya sin leer: Hasta minería hacen en el lote que el crimen le invadió al Hospital Mental de Antioquia, en Bello Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: