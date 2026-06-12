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¿Quién es alias Samantha? La “comunicadora” de las disidencias del Frente 4 que se atribuyó asesinato de campesinos en Antioquia

Alias Samantha aparece en videos del Frente 4 de las disidencias de las Farc en los que se atribuyen secuestros y masacres. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por información que permita ubicarla.

  • Alias Samantha en las grabaciones donde aparece leyendo comunicados atribuidos al Frente 4 de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía
    Alias Samantha en las grabaciones donde aparece leyendo comunicados atribuidos al Frente 4 de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades en Antioquia tienen identificada a alias Samantha como la persona que aparece en varios videos en los que las disidencias del Frente 4 se atribuyen acciones armadas en el Nordeste del departamento. Su nombre aparece en investigaciones oficiales como el de una integrante que pasó de tareas de apoyo sanitario a convertirse en una de las figuras visibles en la difusión de mensajes del grupo de alias Calarcá.

En el seguimiento que han hecho organismos de seguridad, su presencia en las grabaciones no es ocasional. Alias Samantha, también conocida bajo el alias ‘la Enfermera’, es señalada como parte del equipo encargado de comunicar públicamente las acciones del Frente 4 del bloque Magdalena Medio.

Entérese: Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre que sembró la zozobra en el Nordeste de Antioquia

De acuerdo con información del medio regional Teleantioquia, su ingreso a la estructura habría estado ligado inicialmente a labores de atención básica dentro del grupo armado. Con el tiempo, y tras su relación con el cabecilla de la unidad, alias John Fiera, fue asumiendo un papel más activo en la producción y difusión de los mensajes que el grupo entrega tras sus operaciones.

Una vocería construida alrededor de hechos violentos

Las autoridades sostienen que su rol se ha intensificado en escenarios donde el grupo necesita dar explicaciones públicas de sus acciones. En esas situaciones, aparece en video leyendo comunicados o registrando versiones sobre los hechos ocurridos en territorio.

Uno de los casos que hace parte del expediente ocurrió el 12 de marzo en el corregimiento Puerto López, en El Bagre. Ahí, tras una incursión armada que dejó dos personas muertas y dos adolescentes secuestradas, alias Samantha apareció en un video junto a integrantes del grupo, validando lo ocurrido y mostrando a las menores.

Conozca: Hallan muerto al último de los cuatro campesinos secuestrados en Remedios por las disidencias de las Farc

Otro momento registrado ocurrió después de la masacre de cuatro personas en la vereda Las Camelias, en Remedios. En esa grabación, asumió la vocería del Frente 4 y atribuyó el hecho a supuestos vínculos de las víctimas con el Clan del Golfo, una versión que posteriormente fue rechazada por las familias.

Aunque su historial dentro de la organización no es tan extenso como el de otros mandos, las autoridades la ubican dentro de los perfiles de interés por su papel en la construcción de los mensajes públicos del grupo. Su exposición constante en videos permitió, además, avanzar en su identificación.

Por esto, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita ubicarla. Para las autoridades, su relevancia no está en el mando militar, sino en la función comunicacional que cumple dentro de la estructura.

El mismo esquema de recompensas incluye cifras más altas por otros integrantes del Frente 4, como alias John Fiera, por quien se ofrecen hasta 300 millones de pesos, además de otros miembros como alias Joan Veneco y alias Chuzo, con montos de 100 millones.

Las autoridades insisten en que estas figuras, visibles en redes y videos, hacen parte de una estrategia de comunicación del grupo armado, y que su identificación ha sido posible precisamente por la exposición pública que han tenido tras distintos hechos violentos en el Nordeste antioqueño.

Siga leyendo: Masacre en Remedios: ofrecen millonaria recompensa por responsables del asesinato de cuatro campesinos

Preguntas y respuestas

¿Quién es alias Samantha?
Es una presunta integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc señalada por las autoridades de participar en la difusión de mensajes y comunicados del grupo armado.
¿Por qué le dicen “la Enfermera”?
Según información conocida por las autoridades, inicialmente habría desarrollado funciones relacionadas con atención básica dentro de la estructura ilegal.
¿Cuánto ofrecen de recompensa por alias Samantha?
La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicarla.
¿En qué zona opera el Frente 4?
Tiene presencia principalmente en municipios del Nordeste antioqueño.
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