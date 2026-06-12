¿Quién es alias Samantha? La “comunicadora” de las disidencias del Frente 4 que se atribuyó asesinato de campesinos en Antioquia

Las autoridades en Antioquia tienen identificada a alias Samantha como la persona que aparece en varios videos en los que las disidencias del Frente 4 se atribuyen acciones armadas en el Nordeste del departamento. Su nombre aparece en investigaciones oficiales como el de una integrante que pasó de tareas de apoyo sanitario a convertirse en una de las figuras visibles en la difusión de mensajes del grupo de alias Calarcá.

En el seguimiento que han hecho organismos de seguridad, su presencia en las grabaciones no es ocasional. Alias Samantha, también conocida bajo el alias ‘la Enfermera’, es señalada como parte del equipo encargado de comunicar públicamente las acciones del Frente 4 del bloque Magdalena Medio.

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De acuerdo con información del medio regional Teleantioquia, su ingreso a la estructura habría estado ligado inicialmente a labores de atención básica dentro del grupo armado. Con el tiempo, y tras su relación con el cabecilla de la unidad, alias John Fiera, fue asumiendo un papel más activo en la producción y difusión de los mensajes que el grupo entrega tras sus operaciones.