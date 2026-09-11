Así cayó en Medellín la red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico con criptomonedas

Una red señalada de combinar narcotráfico y lavado de activos, quedó en el radar de las autoridades tras una operación que expuso cómo las organizaciones criminales utilizan las nuevas herramientas financieras para mover grandes cantidades de dinero, sin recurrir únicamente a los mecanismos tradicionales.
La operación Imperium, adelantada de manera articulada por la Policía Nacional, la Fiscalía y la DEA, terminó con 10 personas capturadas y permitió establecer que la estructura habría movilizado alrededor de US$180 millones en criptoactivos, además de realizar operaciones financieras por cerca de $2,3 billones en Colombia.
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La organización tenía presencia e influencia criminal en Medellín, Cali y Urabá, y habría utilizado empresas legalmente constituidas para darle apariencia lícita a parte de los recursos que manejaba.