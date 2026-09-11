Gobierno De la Espriella sube en $25 billones el cupo de deuda para financiar el presupuesto, ¿qué significa?

Este 9 de septiembre fue un día cargado de decretos. Mientras la atención del país estaba puesta en el paquete de las 11 medidas de la emergencia económica, el Ministerio de Hacienda firmó otro decreto que tocó directamente la caja de la Nación.
Se trata del Decreto 1372, con esta norma MinHacienda sustituye el artículo 1 del Decreto 1478 de 2025 y sube el techo de emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B destinados a financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y a hacer operaciones temporales de tesorería durante la vigencia fiscal de 2026.
Es decir, el Gobierno se amplió el permiso para endeudarse en el mercado interno.
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