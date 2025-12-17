Un millón y medio de bolsas dejaron de llegar a la Ciénaga Grande de Santa Marta gracias a una iniciativa comunitaria

A las cuatro de la mañana, cuando Tasajera todavía está a oscuras y el viento del Caribe empuja el olor salobre hacia las casas, Nelis Esther Castro Hernández ya está despierta. Su día empieza antes que la faena de los pescadores, antes incluso que el primer hielo. Durante años, su rutina como cubetera fue simple: vender cubetas y seguir adelante. Hasta que alguien le explicó que esas bolsas —las mismas que pasaban por sus manos todos los días— estaban asfixiando la Ciénaga Grande de Santa Marta.
—Nos dijeron que eso estaba afectando el ambiente, la Ciénaga, y que si queríamos ser parte de la recuperación —recuerda—. Y nosotros accedimos, tomamos la iniciativa voluntariamente.
Nelis no es ambientalista ni activista. Es madre cabeza de hogar, tiene tres hijos y lleva cerca de ocho años dedicada al hielo como sustento. Vende desde temprano, a veces 150 cubetas al día, y guarda las bolsas que antes terminaban en el agua. Hoy las separa, las limpia y las entrega para su recolección. No recibe dinero por hacerlo. Lo hace porque, como dice, “de ahí —la Ciénaga— dependemos todos”.
Y es que, durante décadas, la bolsa plástica fue un residuo invisible en la Ciénaga Grande. Pescadores y cubeteros la usaban para conservar el pescado en frío y luego la desechaban sin mayor pregunta. Manuel Guillermo Robles, pescador de 64 años, aprendió el oficio de su padre y de su abuelo, cuando el mar todavía respondía.
—No estábamos acostumbrados ni educados —admite—. Tirábamos las bolsas sin tener conocimiento del daño que nos podía hacer en un largo plazo.
Con el tiempo, el daño dejó de ser abstracto: las especies comenzaron a retirarse, el agua se calentó y las faenas se hicieron más largas. Manuel tuvo que cambiar sus zonas de pesca y desplazarse kilómetros más lejos, usando bicicleta o moto para llegar al mar.
—Hay peces que son de agua fría y se van buscando otro lado —explica—. Eso nos obligó a movernos.