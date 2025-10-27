Melissa amenaza al Urabá antioqueño: pescadores adoptan precauciones por la tormenta

La tormenta tropical Melissa se convirtió en un huracán de categoría 5 y con vientos de 257 km/h se espera que llegue a Jamaica este martes, donde las autoridades ya se encuentran en alerta y se le ha pedido a la ciudadanía buscar refugio.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la presencia de este fenómeno continúa afectando el Caribe central y occidental, con lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre el área marítima y algunas zonas del norte y centro de Colombia.
Debido a esto, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales mantiene el estado de aviso para las Islas Cayos del Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el estado de vigilancia para el litoral Caribe colombiano, que incluye los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia con el Golfo de Urabá, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Ungrd también señaló que la Dirección General Marítima (Dimar) reportó vientos fuertes y aumento del oleaje, con alturas de ola que pueden alcanzar hasta cuatro metros en altamar y tres metros en áreas cercanas a la costa.