Muere presunto integrante del Clan del Golfo en combate con el Ejército en Briceño

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió durante operaciones militares adelantadas por el Ejército en zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.
Los combates se registraron en la vereda Chorrillos, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, se enfrentaron con integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.
De acuerdo con el Ejército, durante la operación fueron incautados cuatro fusiles, 11 proveedores, 798 cartuchos de diferentes calibres y material de intendencia.
La acción fue desarrollada de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y, según la institución militar, permitió afectar las capacidades armadas y logísticas de esta estructura criminal.
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