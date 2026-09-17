Muere presunto integrante del Clan del Golfo en combate con el Ejército en Briceño

La acción fue desarrollada de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y, según la institución militar, permitió afectar las capacidades armadas y logísticas de esta estructura criminal.

De acuerdo con el Ejército, durante la operación fueron incautados cuatro fusiles, 11 proveedores, 798 cartuchos de diferentes calibres y material de intendencia.

Los combates se registraron en la vereda Chorrillos, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, se enfrentaron con integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió durante operaciones militares adelantadas por el Ejército en zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.

El operativo se suma a otras acciones recientes del Ejército contra grupos armados en el norte del departamento, particularmente en Briceño, Ituango y Anorí.

En la vereda Palmichal, también en Briceño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 localizaron y destruyeron de manera controlada un cilindro de 60 libras, dos artefactos explosivos improvisados y cinco granadas de 81 milímetros adaptadas para drones.

Según el Ejército, estos elementos contenían más de 130 kilogramos de explosivos y pertenecerían al Frente 36 de las disidencias de las Farc.

En Ituango, por su parte, las autoridades ubicaron un depósito ilegal que sería del Frente 18 de las disidencias. Allí encontraron 15 kilogramos de explosivos improvisados y elementos utilizados para fabricar y activar artefactos, entre ellos más de 60 baterías y 20 jeringas.

Mientras tanto, en la vereda Chagualo, de Anorí, soldados de la Decimocuarta Brigada localizaron y destruyeron cuatro artefactos explosivos que, según el Ejército, habían sido instalados por el Bloque Magdalena Medio del Frente 36.

Los explosivos estaban ubicados en un camino utilizado diariamente por habitantes de la zona para comunicarse con la cabecera municipal.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones en el norte de Antioquia y que los procedimientos buscan proteger a la población civil y afectar las capacidades de los grupos armados que operan en la región.

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