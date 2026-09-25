“Hemos invertido más de US$17.000 millones en Colombia”: Rodrigo de Gusmão, presidente de Claro Colombia

Claro Colombia busca ampliar su negocio más allá de la conectividad móvil. La compañía anunció una alianza con Grupo Aval para lanzar Claro Pay, una billetera digital con la que pretende combinar sus servicios de conectividad, como recargas y paquetes prepago, con la infraestructura financiera y la experiencia de Grupo Aval en pagos y crédito. La apuesta llega en un mercado en el que todavía una buena parte de las transacciones se realizan en efectivo y en el que las billeteras digitales se han convertido en uno de los principales canales para mover dinero desde el celular. Para Claro, además, existe una base potencial en sus propios usuarios: 70% de sus clientes móviles son prepago, según explicó Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de la compañía. Pero la conversación con el ejecutivo también estuvo marcada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. La emergencia dejó cerca de 680 antenas de Claro afectadas y más de 2 millones de usuarios impactados, según el balance entregado por la empresa. La compañía destinó más de $80.000 millones a la recuperación de su infraestructura y aseguró que una semana después del sismo había restablecido 99% del servicio. En diálogo con El Colombiano, De Gusmão también habló sobre el avance de la red 5G, la expansión de la fibra óptica, el uso de inteligencia artificial dentro de Claro, la ciberseguridad y las inversiones que la compañía proyecta mantener en Colombia. Le puede interesar: Claro destinó más de $80.000 millones para recuperar la estructura y servicios afectados por el terremoto

¿Qué representa para Claro la alianza con Grupo Aval para lanzar Claro Pay?

“Hoy tuvimos el gusto de anunciar la alianza con Grupo Aval para lanzar Claro Pay, la primera billetera de Colombia. La billetera nace con la misión de acelerar la inclusión financiera para todos los colombianos. Tiene muchos beneficios de conectividad y también los beneficios de Grupo Aval, que cuenta con una plataforma financiera de talla mundial y experiencia en crédito, microcrédito y préstamos. Entonces tenemos los beneficios de la conectividad, como prepago y recargas, combinados con los beneficios financieros. Estamos seguros de que es una billetera diferente para todos los colombianos”.

¿Qué papel tendrán los usuarios prepago en esta nueva billetera?

“Hoy 70% de nuestros clientes móviles son prepago. Ellos recargan, compran un paquete y ahora van a encontrar dentro de nuestra billetera Claro las mejores ofertas de paquetes prepago. Ese es uno de los grandes diferenciales que tenemos. Queremos que el cliente pueda manejar su dinero desde el celular y, al mismo tiempo, acceder a los beneficios que ya tiene como usuario de Claro”. Lea más: Claro y Grupo Aval lanzan Claro Pay, una billetera digital para acelerar la inclusión financiera

Pasando al terremoto, ¿cómo fue la respuesta de Claro ante la emergencia?

“El terremoto mostró la importancia de las telecomunicaciones y de las comunicaciones para todo un país: para que la gente esté conectada con sus seres queridos, con los hospitales, con las autoridades y, en general, para mantener funcionando la sociedad. Tuvimos una respuesta muy rápida. Enviamos nuestro personal especializado a las zonas más afectadas para hacer un diagnóstico y, en pocas horas, tuvimos claridad sobre la afectación. Tuvimos cerca de 680 antenas afectadas, principalmente por la energía eléctrica. Cuando se caen los postes y los cables, deja de pasar energía y las baterías de las estaciones base tienen una autonomía de aproximadamente cinco horas. También tuvimos más de 2 millones de usuarios afectados, entre ellos 1,8 millones de clientes prepago y más de 250.000 clientes de pymes y empresas. Nuestra respuesta fue muy rápida. Hablamos con todas las autoridades locales y nacionales y logramos restablecer el servicio. En una semana ya teníamos 99% del servicio restablecido”.

¿En qué se concentraron los más de $80.000 millones que invirtió Claro?

“La inversión estuvo enfocada principalmente en recuperar nuestra infraestructura y garantizar la continuidad del servicio en las zonas afectadas. Tuvimos que desplegar plantas eléctricas, combustible, infraestructura provisional y personal especializado para recuperar las estaciones que habían quedado fuera de servicio. También habilitamos paquetes de prepago para cerca de 2 millones de colombianos en las zonas afectadas, porque en una emergencia la conectividad deja de ser simplemente un servicio: se convierte en un puente para que las familias estén comunicadas y para que las comunidades puedan comunicarse con las autoridades”. Conozca también: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

¿Cómo avanza la expansión de la red 5G?

“Tenemos un gran desafío: modernizar y ampliar nuestra conectividad móvil. Vamos por un buen camino. Hoy día tenemos cerca de 30% de nuestra red móvil con tecnología 5G y llegamos a más de 600 ciudades. Además, tenemos 100% de cobertura en las cabeceras municipales. Estamos conectando los cuatro puntos cardinales del país: desde San Andrés hasta Leticia, y desde Quibdó hasta Puerto Carreño. Ahora viene una segunda etapa: habilitar capacidades de procesamiento de datos, soluciones en la nube, soluciones de inteligencia artificial y ciberseguridad”.

¿Qué inversiones ha hecho Claro en infraestructura tecnológica?

“Hemos hecho inversiones importantes durante los últimos dos o tres años para ampliar y modernizar nuestra red móvil y nuestra red fija. También llegamos a 7 millones de accesos de fibra óptica en el país. Tenemos nuestros centros de datos para procesar los datos de las empresas en Colombia y tenemos cerca de 50% de la capacidad de procesamiento instalada en el país. Todo esto nos permite continuar creciendo y ofrecer nuevas capacidades a las empresas colombianas.

¿Cómo está utilizando Claro la inteligencia artificial?

“Nosotros hicimos una transformación en la compañía y entendimos que para una transformación digital se necesita, sí o sí, una transformación cultural. Venimos de métodos tradicionales, después pasamos a metodologías ágiles y células de innovación, y hoy estamos trabajando en lo que llamamos “Modo IA”, un juego de palabras que representa cómo estamos impulsando el autodesarrollo a través de la inteligencia artificial. Hicimos hackatones y tenemos más de 300 iniciativas que venimos trabajando desde hace más de un año. Hoy mostramos un caso de uso de redes autónomas inteligentes. Montamos un algoritmo en la red que detecta una anomalía o un incidente y la propia inteligencia artificial puede solucionar el problema. Cuando no necesita un técnico, lo hace automáticamente. Estamos utilizando la inteligencia artificial en dos grandes pilares: transformar todos los procesos de la compañía, de extremo a extremo, utilizando inteligencia artificial, e incrementar la productividad de nuestros colaboradores mediante estas herramientas”.

¿Qué esperan para el cierre de 2026?

Vamos a continuar modernizando y ampliando nuestra red móvil. Tenemos 100% de cobertura en las cabeceras municipales, nuestra red 5G ya está en más de 600 ciudades y cerca de 30% de nuestra red móvil cuenta con esta tecnología. La idea es seguir creciendo nuestra red 5G para que el colombiano tenga una mejor señal. También vamos a continuar desarrollando las capacidades de procesamiento de datos, inteligencia artificial y soluciones en la nube, además de proteger a nuestros clientes. Hoy los agentes de ciberseguridad son muy importantes y nosotros gestionamos al mes más de 500.000 eventos de ciberseguridad para proteger a Claro y a todas las empresas.

¿Cómo ve el sector de telecomunicaciones y tecnología en Colombia para 2027?