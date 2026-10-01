Colombia abre Filipinas para sus exportaciones de carne bovina y porcina

Las carnes bovina y porcina colombianas ya pueden ingresar al mercado de Filipinas, una nueva apertura sanitaria y comercial que amplía las posibilidades de exportación de la producción nacional hacia Asia.

De acuerdo con datos de Comtrade de Naciones Unidas citados por el Gobierno, Filipinas compró al mundo cerca de 750.000 toneladas de carne bovina y porcina durante los últimos cuatro años, por un valor aproximado de US$2.200 millones. La nueva admisibilidad abre un espacio para que empresas colombianas puedan competir en ese mercado y diversificar sus destinos de venta.

El resultado hace parte de la estrategia de comercio exterior de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, orientada a ampliar los mercados para la oferta exportadora colombiana, defender los intereses comerciales del país y generar nuevas oportunidades para las compañías nacionales.

“Este es un resultado de país que celebramos y que es fruto del trabajo articulado entre los sectores público y privado. Representa un paso importante para la diversificación de la oferta exportable colombiana y la apertura de nuevas oportunidades comerciales en Asia”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

La autorización para el ingreso de carne bovina y porcina representa un nuevo destino para una oferta que busca ampliar su presencia internacional.

El acceso a mercados como Filipinas requiere cumplir las condiciones sanitarias y comerciales establecidas por las autoridades del país comprador. La admisibilidad sanitaria es, por tanto, un paso previo para que los exportadores puedan desarrollar operaciones comerciales y aprovechar la demanda existente.

La apertura también amplía el abanico de mercados disponibles para la cadena cárnica colombiana, desde productores y empresas procesadoras hasta compañías vinculadas con la comercialización y la logística internacional.

Filipinas se convierte así en una nueva alternativa dentro de la estrategia de diversificación de las exportaciones agropecuarias del país. La búsqueda de nuevos destinos permite reducir la concentración de las ventas externas y ampliar las posibilidades para las empresas que cuentan con capacidad exportadora.

El Ministerio de Comercio ha señalado en diferentes procesos de apertura sanitaria que el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias y el sector privado resulta determinante para conseguir acceso para productos pecuarios en nuevos mercados.