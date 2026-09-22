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¿Qué nómina titular puede elegir Lorenzo para enfrentar a México este sábado?

Colombia se estrena en su nueva gira internacional y Néstor Lorenzo prepara el equipo que saldrá desde el inicio en Baltimore.

  • En la imagen aparece Édier Ocampo, una de las caras nuevas de la Selección en la convocatoria de Lorenzo. FOTO @FCFSeleccionCol
    En la imagen aparece Édier Ocampo, una de las caras nuevas de la Selección en la convocatoria de Lorenzo. FOTO @FCFSeleccionCol
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La Selección Colombia inicia este sábado una nueva etapa con el amistoso frente a México, desde las 8:00 p.m. en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para esta gira y tendrá la posibilidad de probar diferentes alternativas pensando en el futuro del combinado nacional.

Para este primer compromiso, Kevin Mier aparece como una de las opciones para custodiar el arco, aunque también están Álvaro Montero y Aldair Quintana. En defensa, Daniel Muñoz sería una de las piezas con mayor experiencia por el costado derecho, mientras que Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez podrían conformar la pareja de centrales. Por la izquierda, Álvaro Angulo tendría posibilidades de comenzar.

El mediocampo también presenta varias alternativas. Kevin Castaño y Richard Ríos podrían encargarse de la recuperación y la salida, mientras que Jhon Arias tendría libertad para participar en la generación ofensiva. Jhon Solís, Gustavo Puerta y Yáser Asprilla son otras opciones que Lorenzo puede utilizar.

En ataque aparecen algunas de las principales novedades. Ante la ausencia de Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez y Yáser Asprilla podrían ocupar los costados, mientras que Luis Suárez sería una de las alternativas para jugar como delantero centro. Óscar Perea, Kevin Viveros y Jaminton Campaz también esperan una oportunidad.

Con estas posibilidades, un equipo que podría iniciar ante México sería: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias; Carlos Andrés Gómez, Yáser Asprilla y Luis Suárez.

Lorenzo, sin embargo, todavía tiene margen para introducir variantes y aprovechar los tres amistosos de la gira —México, Paraguay y Perú— para observar a los diferentes jugadores que hacen parte de esta convocatoria.

Uno de los principales atractivos estará en ver cómo Lorenzo combina a los futbolistas de mayor recorrido con las nuevas alternativas. Jugadores como Muñoz, Dávinson, Lucumí, Ríos y Arias, entre otros, ya conocen las exigencias de la Selección, mientras que otros buscarán aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar en el proceso.

El encuentro ante México también servirá para empezar a definir algunas posiciones que quedaron abiertas después del Mundial. La competencia interna será uno de los aspectos a seguir durante la gira, pues Lorenzo tendrá tres partidos para evaluar variantes y darles minutos a todos los convocados.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué busca Néstor Lorenzo con esta nueva convocatoria de la Selección Colombia?
El técnico argentino busca probar diferentes alternativas y darle minutos a varios jugadores durante la gira de amistosos ante México, Paraguay y Perú. La convocatoria combina futbolistas de experiencia con nuevas opciones que buscan ganarse un lugar en el proceso.
¿Cuáles son las principales novedades que podría presentar Colombia frente a México?
En el ataque aparecen varias alternativas ante la ausencia de Luis Díaz. Carlos Andrés Gómez, Yáser Asprilla y Luis Suárez tendrían posibilidades de integrar el frente ofensivo, mientras que Óscar Perea, Kevin Viveros y Jaminton Campaz también esperan su oportunidad.
¿Qué posiciones tendrá que evaluar Lorenzo durante estos tres amistosos?
El entrenador tendrá la posibilidad de observar distintas variantes en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque. La competencia interna será importante, especialmente entre los jugadores con experiencia y quienes buscan consolidarse en la Selección, pues Lorenzo contará con tres partidos para probar alternativas y repartir minutos.
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