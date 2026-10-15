Colombia estuvo cerca de un racionamiento eléctrico en septiembre: así se evitó

Colombia estuvo cerca de necesitar un racionamiento eléctrico el pasado 28 y 29 de septiembre de 2026, cuando la disponibilidad de generación declarada por las empresas no fue suficiente para cubrir la demanda prevista en determinados momentos. La situación obligó a programar recortes de emergencia que finalmente no llegaron a los hogares.
La alerta fue revelada por Germán Alberto Caicedo, presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO), durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se realiza en Cartagena. El directivo explicó que el 28 de septiembre se programaron 98,5 megavatios (MW) de racionamiento de emergencia para la hora de mayor demanda de la tarde, mientras que al día siguiente el redespacho anticipó un recorte de 330 MW.
Puede leer: Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas
“Ese racionamiento no llegó a ningún hogar, gracias al profesionalismo de los equipos de operación y a una demanda algo menor que la pronosticada. Pero la confiabilidad de un país no puede depender de un pronóstico favorable”, afirmó Caicedo.