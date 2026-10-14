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Colombia retomará la exploración de hidrocarburos: rondas comenzarán este año

Según la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, este año habrá nuevas rondas de exploración de hidrocarburos para revelar el potencial del subsuelo. También anunció avances en proyectos de regasificación, en medio de los desafíos energéticos.

  • Colombia retomará las rondas de exploración de hidrocarburos y avanza en dos proyectos de regasificación, uno en el Pacífico, previsto para noviembre, y otro en Puerto Bahía. Foto: Cortesía MEM
    Colombia retomará las rondas de exploración de hidrocarburos y avanza en dos proyectos de regasificación, uno en el Pacífico, previsto para noviembre, y otro en Puerto Bahía. Foto: Cortesía MEM
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 8 horas
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Colombia retomará las rondas de exploración de hidrocarburos en 2026. El anuncio lo hizo la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se celebra en Cartagena.

La iniciativa, dijo, busca dar a conocer el potencial del subsuelo colombiano y abrir nuevas oportunidades para la industria. Sin embargo, la funcionaria no precisó qué áreas se ofrecerán ni cuándo se publicará el cronograma del proceso.

Puede leer: Colombia suspende venta de energía a Ecuador y frena un negocio de $530.683 millones

“Van a aparecer oportunidades de exploración de hidrocarburos para que la industria y la ciudadanía conozcan la información relacionada con el subsuelo colombiano y su potencial. Empezaremos este año”, afirmó la ministra durante su intervención.

Regasificación en el Pacífico estaría lista en noviembre

La ministra también se refirió a los proyectos de regasificación que estaban en curso cuando llegó al cargo. Pese a las dificultades del contexto internacional, aseguró que avanzan favorablemente.

Vea aquí: Congelar la gasolina y el diésel: una bomba fiscal que le costaría al Estado $9,7 billones en un año

Uno de ellos es la Planta Regasificadora del Pacífico, cuya entrada en operación está prevista para alrededor de noviembre de 2026.

Puerto Bahía busca anticipar su operación

El segundo proyecto es el de Puerto Bahía, programado para febrero de 2027.

Además: Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas

Según Arboleda, se trabaja para adelantar esa fecha y ya se han alcanzado acuerdos relacionados con la iniciativa.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo comenzarán las nuevas rondas de exploración de hidrocarburos en Colombia?
El Gobierno colombiano prevé retomar las rondas de exploración de hidrocarburos durante 2026, según anunció la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda. Sin embargo, todavía no se han detallado el cronograma, las áreas que se ofrecerán ni las condiciones para participar.
¿Cuándo estarán listos los proyectos de regasificación del Pacífico y Puerto Bahía?
El proyecto de regasificación del Pacífico está previsto para alrededor de noviembre de 2026, mientras que el de Puerto Bahía tiene como fecha programada febrero de 2027. Según la ministra de Minas y Energía, se busca adelantar la entrada en operación de este último, aunque no se ha confirmado una nueva fecha.
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