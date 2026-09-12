Hora de la verdad para sistema eléctrico: así enfrenta El Niño que irá hasta 2027

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027 y se intensifique, un escenario que tiene bajo presión al sistema eléctrico colombiano: hay menos agua cayendo a los embalses, el consumo de energía ya toca máximos históricos, y los proyectos de generación y transmisión no avanzan al ritmo que deberían.
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En Colombia, donde la generación hidroeléctrica tiene un peso importante, una temporada seca fuerte reduce el agua disponible para producir electricidad. Esto obliga al sistema a utilizar con mayor intensidad las plantas térmicas, que funcionan con combustibles como gas, carbón y líquidos y tienen costos de generación más altos. El impacto se termina trasladando a las empresas, los hogares y la economía en general.