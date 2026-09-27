Colombia recibió US$5.619 millones por turismo en seis meses, pero hoteles acumulan caída de 6,8% en ingresos

Colombia está recibiendo más turistas y también más dinero de los visitantes extranjeros. Pero ese mayor movimiento no se está repartiendo de la misma manera entre los negocios que hacen parte de la cadena turística.
Los visitantes internacionales gastaron $54,7 billones en Colombia durante 2025, frente a $50,5 billones en 2024, un aumento de 8,4%, según la Cuenta Satélite de Turismo del Dane. El número de turistas, en cambio, creció 3,8%, al pasar de 4,4 millones a 4,6 millones.
La entrada de divisas también mantiene una tendencia positiva en 2026. Durante el primer semestre, Colombia recibió US$5.619 millones por viajes y transporte de pasajeros, 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
Pero cuando se mira uno de los negocios que está en primera línea frente al viajero, la fotografía cambia: entre enero y julio, los ingresos reales de los establecimientos de alojamiento cayeron 6,8% y el personal ocupado disminuyó 4,5%.
El contraste se hace evidente este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo: mientras el país sigue captando visitantes y divisas, hoteles, agencias y otros negocios enfrentan presiones que no aparecen cuando solo se mira el número de viajeros que llegan al país.
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