Hoteles del Magdalena empiezan a recibir cancelaciones de reservas por crisis de orden público

La situación de orden público que afecta a Magdalena, Cesar y La Guajira ya empieza a trasladarse al turismo. En el Magdalena, hoteles y establecimientos de alojamiento reportan cancelaciones y aplazamientos de reservas, justo cuando el sector se prepara para una de las temporadas de mayor movimiento de visitantes en octubre.

Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, señaló que los establecimientos están recibiendo llamadas de viajeros que ya tenían sus vacaciones programadas, pero que ahora prefieren cancelar o mover sus fechas ante los bloqueos de vías, la quema de vehículos y los ataques registrados en distintos puntos de la región.

“En la zona rural la afectación es muy fuerte, porque casi todo el mundo ha cancelado sus reservas”, afirmó García, quien advirtió que el turismo es particularmente sensible a cualquier deterioro en las condiciones de seguridad.

El impacto se concentra especialmente en los pequeños hoteles, hostales y establecimientos de ecoturismo ubicados en sectores como Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego, muchos de ellos localizados sobre la Troncal del Caribe y con una alta dependencia de los visitantes que llegan por carretera.

Le puede interesar: De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras compleja situación de orden público causada por “Los Pachenca”

El problema no solo afecta a los establecimientos de alojamiento. La menor movilidad de pasajeros también empieza a sentirse en el transporte terrestre. En el Terminal de Transportes de Barranquilla, la venta de tiquetes hacia poblaciones de Magdalena, Cesar y La Guajira cayó hasta 20% en un periodo de 24 horas, según la gerencia de la terminal.

La reducción no obedece a una suspensión de las rutas por parte de las empresas transportadoras, sino a la menor demanda. El temor de los pasajeros a quedar en medio de enfrentamientos o a ser víctimas de ataques durante los recorridos ha llevado a algunos viajeros a aplazar sus desplazamientos.

La caída en el flujo comenzó a evidenciarse durante la tarde del martes, a medida que se conocían los ataques registrados principalmente en Santa Marta.