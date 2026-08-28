16 futbolistas colombianos jugarán la Europa y Conference League: ¿quiénes son y contra qué equipos jugarán?

La UEFA Europa League se convirtió en sinónimo de triunfo para los futbolistas colombianos durante las últimas tres décadas. Desde la primera vez que el país tuvo un campeón en el certamen, que fue con Faustino Asprilla en 1993, hasta el último criollo que levantó el título, Luis Fernando Muriel, pasaron 31 años.

Colombia tuvo otros seis campeones del torneo, entre ellos, los más destacados son Radamel Falcao García y Carlos Bacca. Ahora, 12 cafeteros entran en la pelea por ganar el segundo título en importancia a nivel UEFA.

En uno de los candidatos, Juventus, juega Juan David Cabal y el ferviente fichaje de la “Vecchia Signora”, Jhon Janer Lucumí. Se espera que los dos defensas colombianos tengan protagonismo con la “Juve” en el torneo. Sus rivales serán Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta de Vigo, N.E.C. y Hapoel Beer-Sheva.

Mientras tanto, otra de las duplas criollas que destacan en el Viejo Continente, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, disputarán la “Champions Naranja” con el Crystal Palace, actual campeón de la Conference League. Hay que aclarar que la salida de Muñoz es probable, tiene ofertas de 3 equipos de la Premier League, entre ellos el Nottingham Forest, que no jugará en Europa este año.

Las “Águilas de Londres” jugarán contra Real Sociedad, Olympique de Lyon, Sparta Praga, RB Salzburgo, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim y Beşiktaş.

Aunque se sabe de la probabilidad de que Richard Ríos deje el Benfica, por el momento el volante antioqueño seguirá con el club lisboeta, equipo al que llegó Jhon Jader Durán. Los lusos enfrentarán AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Creta y N.E.C.