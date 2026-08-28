El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando?

El dólar completó cuatro jornadas consecutivas al alza y volvió a ubicarse por encima de los $3.200, en medio de una combinación de factores locales e internacionales que han aumentado la demanda por la moneda estadounidense.
La divisa cerró la jornada en $3.202,77, lo que representa un incremento de $58,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.144,28.
Durante la sesión, el dólar marcó un mínimo de $3.155 y llegó hasta un máximo de $3.225. En total, se realizaron 2.009 transacciones por US$1.658 millones.
De acuerdo con los analistas consultados, el comportamiento reciente estaría explicado principalmente por una menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras y un fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales.
Aunque el rebote ha sido significativo, los expertos consideran que todavía no constituye un cambio estructural en la tendencia que ha mostrado el dólar durante el último año.
Por ello, estiman que la microtendencia alcista podría extenderse durante unos 10 días más, antes de que el mercado vuelva a definir su dirección.
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