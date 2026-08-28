El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando?

El dólar completó cuatro jornadas consecutivas al alza y volvió a ubicarse por encima de los $3.200, en medio de una combinación de factores locales e internacionales que han aumentado la demanda por la moneda estadounidense. La divisa cerró la jornada en $3.202,77, lo que representa un incremento de $58,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este viernes se ubicó en $3.144,28. Durante la sesión, el dólar marcó un mínimo de $3.155 y llegó hasta un máximo de $3.225. En total, se realizaron 2.009 transacciones por US$1.658 millones. De acuerdo con los analistas consultados, el comportamiento reciente estaría explicado principalmente por una menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras y un fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales. Aunque el rebote ha sido significativo, los expertos consideran que todavía no constituye un cambio estructural en la tendencia que ha mostrado el dólar durante el último año. Por ello, estiman que la microtendencia alcista podría extenderse durante unos 10 días más, antes de que el mercado vuelva a definir su dirección. Le puede interesar: ¿El precio dólar podrá bajar de los $3.000 en Colombia? Esto dicen los analistas

Ecopetrol y el Presupuesto, entre los factores que vigila el mercado

Además del comportamiento internacional del dólar, los inversionistas estarán atentos durante las próximas semanas a varias decisiones económicas y políticas en Colombia. Uno de los focos está en Ecopetrol, ante la renovación que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella para la Junta Directiva de la petrolera. Los nuevos integrantes serán sometidos a votación en una Asamblea Extraordinaria convocada para el 15 de septiembre. Cualquier señal relacionada con la orientación que tendrá la compañía, especialmente en materia de inversión, gobierno corporativo y estrategia energética, podría ser seguida de cerca por los mercados. Otro elemento bajo observación es la presentación del Presupuesto General de la Nación, a cargo del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El monto planteado por la nueva administración generó atención debido a que supera el presupuesto presentado por el Gobierno anterior antes de dejar el poder. El ministro justificó la diferencia por el tamaño de las obligaciones financieras heredadas y explicó que la nueva propuesta incorpora rubros que anteriormente no estaban incluidos. El comportamiento de las cuentas fiscales será relevante para los mercados, particularmente por su impacto sobre las necesidades de financiamiento del Gobierno, la deuda pública y la percepción de riesgo del país.

¿Qué está pasando con el dólar a nivel internacional?

En el escenario externo, uno de los principales factores de atención será el primer discurso oficial de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el marco del Simposio Económico de Jackson Hole. Los inversionistas buscarán señales sobre la posición que tendrá la Fed frente a la inflación y, especialmente, sobre el margen que tendría la institución para modificar las tasas de interés. Los últimos datos económicos de Estados Unidos han mostrado señales mixtas. Por un lado, las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 203.000, frente a las 208.000 esperadas, una señal de fortaleza del mercado laboral. Por otro, la balanza comercial de bienes de julio registró un déficit de US$118.800 millones, después de que las importaciones aumentaran 3,7%. En materia de inflación, integrantes de la Reserva Federal han mantenido un tono cauteloso. Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, advirtió que la inflación podría cerrar el año cerca del 3% y señaló la persistencia de las presiones sobre los precios. A su vez, Susan Collins, de la Fed de Boston, y Jeffrey Schmid, de la Fed de Kansas City, han defendido que las tasas actuales continúan ejerciendo presión sobre la economía, sin provocar hasta ahora una desaceleración drástica de la actividad. Lea más: Dólar cae y la TRM se ubica en $3.098,79: petróleo y PIB impulsaron al peso colombiano

Warsh podría mantener la cautela sobre las tasas

La expectativa del mercado frente a la intervención de Warsh también está relacionada con la posibilidad de que entregue señales sobre la reunión de septiembre de la Fed. Analistas de JPMorgan y Goldman Sachs anticipan que el presidente del banco central estadounidense podría evitar dar una orientación explícita sobre una eventual decisión de tasas, manteniendo un discurso más enfocado en la productividad y en las tendencias macroeconómicas de largo plazo. Esta cautela es relevante para Colombia porque cualquier cambio en las expectativas sobre las tasas estadounidenses puede modificar los flujos de capital hacia mercados emergentes y, con ello, presionar el comportamiento de monedas como el peso colombiano.

Geopolítica vuelve a meter presión a los mercados

Los riesgos geopolíticos también continúan condicionando el comportamiento de los inversionistas. Según Corficolombiana, la situación en Medio Oriente mantiene a los mercados en una posición de cautela. En las últimas jornadas, Irán abrió la posibilidad de retomar negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, aunque condicionó cualquier avance a una reducción de la presión ejercida por Washington y a nuevas garantías de confianza. Al mismo tiempo, la Casa Blanca descartó regresar al acuerdo alcanzado en junio con Irán, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Las tensiones también han impactado las expectativas sobre el petróleo, especialmente por los riesgos asociados al Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo. En este contexto, Teherán aseguró que ha recuperado el 40% de la capacidad del yacimiento South Pars y que sus exportaciones marítimas continúan. La situación también involucra a otros actores. Pakistán cuestionó las sanciones unilaterales de Estados Unidos, mientras representantes de Qatar y otros países de la región mantienen contactos diplomáticos para contribuir a la estabilidad de las rutas marítimas. China, por su parte, pidió reducir las tensiones bilaterales antes de la reunión prevista para septiembre entre Donald Trump y Xi Jinping. Conozca también: Dólar arrancó agosto con fuerte alza: al cierre subió $86 tras decisión del Banco de la República

Tecnología impulsa a Wall Street y mejora el apetito por riesgo

Mientras el dólar gana terreno, las bolsas estadounidenses han mostrado un comportamiento mixto, con el sector tecnológico como principal soporte de los índices. Nvidia fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, después de proyectar un crecimiento de ingresos del 70% para el próximo año fiscal. La acción llegó a subir más de 9%, impulsando al Nasdaq 100 y ayudando a sostener al S&P 500 pese a las caídas registradas en buena parte de sus compañías. También destacaron las proyecciones de Salesforce y CrowdStrike, que favorecieron al segmento de software. En el sector de inteligencia artificial, Meta Platforms proyectó inversiones de hasta US$10.000 millones anuales para el desarrollo de IA de Anthropic. El apetito por las acciones estadounidenses también se refleja en los flujos internacionales. Según los datos citados por los analistas, las compras extranjeras acumuladas de acciones estadounidenses superaron los US$800.000 millones, el mayor registro histórico.

Petróleo, deuda y Bitcoin completan el panorama

En otros mercados, la incertidumbre geopolítica continúa influyendo sobre el precio del petróleo, mientras que la renta fija mantiene una relación particularmente relevante con el comportamiento de las acciones. Deutsche Bank señaló que la correlación entre los retornos diarios de las acciones y los movimientos del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se encuentra en niveles “extremadamente negativos”, incluso superiores a los observados durante el episodio de presión sobre las tasas de 2022. Sin embargo, la relativa estabilidad de las tasas ha permitido que continúe el mercado alcista de acciones. En el mercado de criptomonedas, Bitcoin mantuvo dificultades para superar la resistencia de los US$80.000, nivel que posteriormente volvió a validar. Por el lado empresarial, la surcoreana SK Hynix inició la construcción de un nuevo centro de producción de memorias en Indiana, con una inversión de US$4.000 millones. La farmacéutica Moderna, por su parte, proyectó emitir US$2.000 millones en deuda convertible para financiar el desarrollo de vacunas contra el cáncer y refinanciar obligaciones.

¿Puede seguir subiendo el dólar?

El movimiento de los últimos cuatro días vuelve a poner al dólar cerca de los $3.200, pero los analistas consideran que todavía es prematuro hablar de un cambio definitivo en la tendencia de la moneda. En el corto plazo, el mercado colombiano seguirá pendiente de la disponibilidad de dólares, el comportamiento internacional de la moneda estadounidense y las señales que lleguen desde la Reserva Federal. A nivel local, las decisiones relacionadas con Ecopetrol, el Presupuesto y las cuentas fiscales también podrían generar volatilidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: