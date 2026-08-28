‘Los Gladiadores’: los chats que revelan la logística detrás del asesinato por error del empresario arrocero

La investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra dio un nuevo giro tras la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado integrante de una estructura sicarial conocida como “Los Gladiadores”, que habría operado desde Bogotá con vínculos en la Costa Caribe.

Durante una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía reveló detalles de la organización y de las comunicaciones internas que sostuvieron sus miembros antes del crimen ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de la capital.

Según el ente acusador, el grupo tenía como verdadero objetivo a otro empresario: el comerciante de oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Sin embargo, terminó atacando por error a Aponte, quien fue asesinado junto a su escolta a las afueras de un gimnasio en la zona norte de la capital.

El caso está en manos de la fiscal Elsa Reyes, quien también lideró las investigaciones por el atentado contra Miguel Uribe Turbay y por el envenenamiento con talio de varias menores de edad.

En la diligencia judicial, la funcionaria expuso que al menos seis integrantes de la red criminal coordinaban sus movimientos a través de un grupo de WhatsApp, desde donde se impartían instrucciones para seguir a la víctima y ejecutar el atentado.