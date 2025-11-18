La mayoría de los colombianos aún no define su voto para 2026 y expresan rechazo a precandidatos y coaliciones, revelan encuestas

Para noviembre de 2025, las encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Cifras & Conceptos mostraron que la mayoría de los votantes en Colombia aún no ha decidido por quién votar en las elecciones presidenciales de 2026, con niveles altos de “Ninguno” y “NS/NR” en todos los escenarios medidos, desde intención de voto hasta consultas internas. Los resultados coinciden en que la indecisión y el rechazo son los factores predominantes en el electorado colombiano. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada entre el 6 y el 14 de noviembre, registró que el 18,5% de los encuestados no votaría por “ninguno” de los candidatos si las elecciones fueran el domingo y un 7,5% respondió “no sabe/no responde”. En la percepción de ganador, “Ninguno” alcanzó el 22,4%. Lea también: ¿Unidad a medias? Las ausencias que marcaron el encuentro del nuevo bloque que se cocina para las elecciones de 2026 La encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, levantada entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, profundizó esta tendencia: el 62% no ha decidido su voto presidencial y un 31% se ubicó en la categoría “NS/NR”, que lidera la intención de voto por encima de cualquier nombre. En consultas internas y escenarios de coaliciones, los porcentajes de rechazo son aún más altos. En la consulta hipotética del Centro Democrático, el 43,9% votaría por “Ninguno”; en las consultas de derecha, la opción supera el 35%. Además, el comportamiento se extiende a la afinidad partidista. En CNC, el 25,5% no siente cercanía con ninguno de los partidos; en Polimétrica, el 45% afirma no tener partido.

Un panorama político “crudo” y una cultura de decisión tardía del voto

Las mediciones cuantitativas y los análisis del profesor Nicolás Molina, docente de ciencia política en partidos y sistemas electorales, coinciden en que la indecisión actual no se explica únicamente por la ausencia de preferencias, sino por un escenario político que sigue sin consolidar candidaturas claras. Según el profesor, el panorama está “muy crudo” y ningún sector ha definido un aspirante definitivo.

Esa indefinición incluye a todos los sectores políticos. Molina explica que “todavía no hay candidatos definidos, realmente, de ninguna orilla política”, y que incluso figuras visibles como Iván Cepeda no se perciben como opciones finales: “ni siquiera Cepeda se plantea como el candidato de la izquierda”, señala, porque dentro de ese sector “están hablando de la consulta del Frente Amplio”. Esto sostiene un escenario donde, según el profesor, la gente “no está ‘casado’ con ninguno de los políticos”, y por eso “realmente no sabe” por quién votar. Esa indefinición también se relaciona con una práctica electoral que, de acuerdo con el profesor, marca de manera constante las elecciones nacionales: la decisión tardía del voto. El académico señala que la definición suele ocurrir “unas semanas antes o incluso mucha gente que decide literal ahí a la boca de urna”, cuando el votante está frente al tarjetón. Esta práctica, que se ha mantenido en ciclos previos, ayuda a explicar por qué los niveles de indecisión se sostienen incluso cuando crece la certeza de participación. Las cifras del CNC muestran que el 51,4% está “definitivamente” seguro de ir a votar en 2026, y el 47,8% calificó con 10 su seguridad de asistir, aunque sin haber decidido su preferencia.