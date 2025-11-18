La mayoría de los colombianos aún no define su voto para 2026 y expresan rechazo a precandidatos y coaliciones, revelan encuestas

Para noviembre de 2025, las encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Cifras & Conceptos mostraron que la mayoría de los votantes en Colombia aún no ha decidido por quién votar en las elecciones presidenciales de 2026, con niveles altos de “Ninguno” y “NS/NR” en todos los escenarios medidos, desde intención de voto hasta consultas internas.
Los resultados coinciden en que la indecisión y el rechazo son los factores predominantes en el electorado colombiano. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada entre el 6 y el 14 de noviembre, registró que el 18,5% de los encuestados no votaría por “ninguno” de los candidatos si las elecciones fueran el domingo y un 7,5% respondió “no sabe/no responde”. En la percepción de ganador, “Ninguno” alcanzó el 22,4%.
La encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, levantada entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, profundizó esta tendencia: el 62% no ha decidido su voto presidencial y un 31% se ubicó en la categoría “NS/NR”, que lidera la intención de voto por encima de cualquier nombre.
En consultas internas y escenarios de coaliciones, los porcentajes de rechazo son aún más altos. En la consulta hipotética del Centro Democrático, el 43,9% votaría por “Ninguno”; en las consultas de derecha, la opción supera el 35%. Además, el comportamiento se extiende a la afinidad partidista. En CNC, el 25,5% no siente cercanía con ninguno de los partidos; en Polimétrica, el 45% afirma no tener partido.