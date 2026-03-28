Protestas masivas contra Trump en EE. UU. y Europa: Movimiento “No Kings” las lidera

Masivas manifestaciones se desarrollan este sábado 28 de marzo en Estados Unidos y varios países en rechazo al presidente Donald Trump. Millones de personas han salido a las calles para expresar su inconformidad frente a lo que consideran una deriva autoritaria y contraria a la ley. Las protestas forman parte del movimiento “No Kings” (Sin Reyes), que se ha consolidado como el principal frente de oposición desde el inicio del segundo mandato del mandatario en enero de 2025. Esta es la tercera gran movilización en menos de un año. Le puede gustar: Trump niega estar “desesperado” por alcanzar un acuerdo con Irán A las críticas previas se suma un nuevo factor: la guerra en Irán impulsada por Trump junto a Israel, cuyos objetivos y plazos han sido cuestionados por los manifestantes.

En ciudades como Washington D.C., Boston y Atlanta, miles de personas se congregaron para rechazar las decisiones del Gobierno. En esta última, Marc McCaughey, veterano militar, afirmó: “Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo”. También hubo protestas en zonas como West Bloomfield, en Michigan, donde los asistentes desafiaron temperaturas bajo cero. En la capital estadounidense, los manifestantes marcharon hacia el Monumento a Lincoln con consignas como “Trump debe irse ya” y “Lucha contra el fascismo”.

Miles de personas se movilizan en ciudades de Estados Unidos y Europa en rechazo a las políticas del gobierno y la guerra en Irán. FOTO GETTY

Una protesta global

La inconformidad traspasó las fronteras estadounidenses. En ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma se registraron movilizaciones, con una participación destacada de hasta 20.000 personas en algunos casos. Andrea Nossa, investigadora de 29 años, expresó durante una de estas marchas: “No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas”. Las protestas ocurren en un contexto de baja popularidad para Trump, con niveles de aprobación cercanos al 40%. Además, se desarrollan en la antesala de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, donde el Partido Republicano podría perder el control del Congreso.

Manifestantes marchan hacia el Monumento a Lincoln en Washington durante protestas masivas contra el presidente Donald Trump. FOTO GETTY

En movilizaciones anteriores, el movimiento “No Kings” logró convocar a varios millones de personas en junio y cerca de siete millones en octubre, según organizadores. Para esta jornada se espera una participación aún mayor. Las críticas hacia el mandatario incluyen su uso de decretos ejecutivos, el manejo del Departamento de Justicia, su postura frente al cambio climático y sus políticas sobre diversidad. También se cuestiona su creciente énfasis en el poder militar.

¿Qué rol juegan los organizadores y figuras públicas?

Los organizadores aseguran que hay más de 3.000 protestas programadas en ciudades, suburbios y zonas rurales, incluyendo lugares remotos como Kotzebue, en Alaska.