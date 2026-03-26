Salud mental en universitarios en Colombia: 4 de cada 10 estudiantes tienen síntomas de ansiedad y depresión

El paso del colegio a la universidad se ha dramatizado en series y películas como una explosión de emociones que, en muchos casos, se salen de control. Dejando a un lado el melodrama de esos retratos, casi siempre adaptados en el contexto gringo, esa transición sí implica una transformación significativa en la vida de los jóvenes, sin importar su edad o país. Este paso suele ir acompañado de un aumento del estrés y, para algunos, puede desencadenar problemas de salud mental. En los jóvenes, este tema es uno de los principales desafíos: uno de cada siete, entre 10 y 19 años, padece algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento los más comunes, según la OMS. Es en ese contexto que la Alianza 4U, una iniciativa conformada por la Universidad EAFIT, la Universidad del Norte, la Universidad ICESI y el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), junto a Empresarios por la Educación, llevaron a cabo un estudio para conocer cómo están los principales indicadores de salud mental de los estudiantes de educación superior en Colombia, que fue publicado recientemente. Lea: 70% de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos afectan a los nacidos en el 2000, ¿por qué pasa esto? El punto de partida para esta investigación es lo ocurrido durante la pandemia de Covid-19, cuando las universidades comenzaron a recibir un mayor número de requerimientos de atención a la salud mental de sus estudiantes. “Nos empezamos a hacer la pregunta: ¿esto será efecto de la pandemia o es que los tiempos están cambiando? La pandemia fue, sin duda, un pico muy significativo –el encierro, todo lo que implicó–, pero la situación no disminuyó al ritmo en que esta fue pasando. Y lo que las universidades veníamos percibiendo es que se trata de un asunto cada vez más importante y relevante”, explica Isabel Gutiérrez Ramírez, directora de Estrategia de EAFIT y fuente del estudio. Así nació la necesidad de buscar datos –sobre esta población eran pocos los que hay a nivel nacional– con el fin de conocer qué está pasando con la salud mental de los universitarios colombianos. Para esto, entre abril y junio se encuestaron a 1.200 estudiantes de pregrado, entre los 16 y 28 años, pertenecientes a 122 instituciones públicas y privadas, distribuidas en cinco regiones, 23 departamentos y 35 municipios del país.

Los datos sobre la salud mental de los jóvenes universitarios de Colombia

Una de las preguntas que hizo el estudio fue por la ansiedad, que se caracteriza por la presencia de preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes en situaciones diarias, y se estima que 359 millones de personas en el mundo padecen trastornos de ansiedad.

De acuerdo con los hallazgos, cuatro de cada 10 estudiantes reportaron síntomas asociados con la ansiedad: el 18 % con niveles severos, el 22 % con niveles moderados, el 35 % con niveles leves y el 25 % con niveles mínimos. Y en cuanto a la depresión, también son cuatro de cada 10 estudiantes los que reportan síntomas asociados a esta enfermedad, que ocasiona sentimientos persistentes de tristeza y fatiga. Los resultados muestran que el 45 % de los estudiantes presentan niveles significativos de depresión. Tanto en la ansiedad como en la depresión, son las mujeres las que tienen porcentajes más altos: el 48 % y el 51 %, respectivamente. “Es importante entender por qué esto importa: si tomas a 10 estudiantes, cuatro tienen afectaciones en su salud mental; es decir, cuatro están por fuera de estados de bienestar. Pero antes hay un punto clave, y quizás debería ser el de partida: cuando hablamos de salud mental, muchas veces partimos de referentes equivocados. Para mí, estamos hablando de personas que no logran afrontar el estrés cotidiano, que tienen dificultades para desarrollar sus talentos en su máximo potencial, para establecer vínculos sociales o para dirigir su futuro con sentido.

De eso hablamos cuando hablamos de bienestar. Y cuando nos referimos a enfermedad mental es cuando ese joven se sale de esa posibilidad: la de construir un proyecto de vida, entablar relaciones saludables y explorar y potenciar sus talentos”, asegura Gutiérrez. Otro de los hallazgos que también causa alerta es que uno de cada ocho estudiantes ha intentado suicidarse: el 23 % de los estudiantes reportó haber tenido ideas de muerte y el 21 % ideas de acabar con su vida.

¿Por qué los jóvenes universitarios tienen problemas de salud mental?