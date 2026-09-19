UNGRD: Aparece prueba clave que complica a Sandra Ortiz y contradice su versión: ¿de qué se trata?

A Sandra Ortiz se le podría complicar el panorama con la aparición de unos registros que, al parecer, probarían que estuvo en el apartamento del entonces presidente del Senado Iván Name, entregando un supuesto soborno como parte del entramado de la UNGRD, pero el cuento es largo.
El personaje de Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, en el escándalo de corrupción es impredecible. Ella misma se ha encargado de convertir su presunta participación en un escenario con muchas verdades y contradicciones. Para la Fiscalía, su papel en el saqueo fue clave y no menor.
Su caso resulta especialmente llamativo, pues desde su vinculación se ha referido a los hechos, pero no siempre con la misma versión.
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La Fiscalía sostiene que Ortiz trasladó $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, dinero que habría hecho parte del esquema de corrupción de la UNGRD. Según la acusación, los recursos fueron entregados en dos momentos, los días 12 y 13 de octubre de 2023.
Ortiz habría recibido el dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla y posteriormente lo habría llevado hasta la vivienda de Iván Name. La acusación señala que se trató de dos entregas de $1.500 millones. Incluso existen declaraciones de Pinilla sobre la participación de Ortiz y un video registrado en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, en el que aparece conversando con López.
La exfuncionaria, sin embargo, dijo públicamente que eso era falso.