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Téngalo presente: si va a correr una maratón, esto es lo que debe tener en cuenta para prevenir inconvenientes de salud

Los especialistas recomiendan, además del cuidado antes de la competencia, cosas básicas como descansar bien, alimentarse e hidratarse antes, durante y después de la carrera.

  • Ahora que se están disputando tantas carreras de largas distancias es importante que los corredores tengan una preparación adecuada y un acompañamiento profesional para los entrenamientos y para la carrera. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Ahora que se están disputando tantas carreras de largas distancias es importante que los corredores tengan una preparación adecuada y un acompañamiento profesional para los entrenamientos y para la carrera. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Los especialistas en salud y deportes hacen una serie de recomendaciones para que los atletas élite y recreativos que se preparan para correr ya sea una maratón, media maratón o una carrera de menor distancia, prevengan problemas de salud en el desarrollo de la competencia.

Lo primero es que cada deportista debería tener un concepto médico sobre su estado de salud, y tener seguimiento con especialistas de las condiciones generales para iniciar la preparación física.

Así mismo, antes de la competencia, los especialistas recomiendan no cambiar el plan de entrenamiento, descansar y evitar el aumento de cargas de preparación.

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Para los corredores de las distancias largas se recomienda también ingerir carbohidratos recomendados por nutricionistas y especialistas en la alimentación, hasta 72 horas antes de la competencia.

El día de la carrera se recomienda consumir alimentos suaves, de fácil digestión, y comer al menos dos horas antes de la competencia.

Se recomienda también no fumar, ni tomar bebidas alcohólicas, ni ninguna otra sustancia estimulante que pueda afectar el sistema nervioso; también reducir la ingesta de cafeína y bebidas energizantes.

Es importante también utilizar ropa cómoda. Además, es fundamental que los zapatos, geles, bebidas y suplementos se prueben antes de la competencia, durante los entrenamientos, para conocer la reacción de su cuerpo a estos productos.

Pensando en reducir los riesgos, Claudia Pérez, directora de la Maratón Medellín, confirmó que la organización logró agrupar a 15 médicos voluntarios que corrieron con los participantes en las distancias de 10, 21 y 42k, este domingo, para atender de manera inmediata cualquier novedad.

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“Nosotros logramos congregar a 15 médicos, que se prepararon para la competencia y contar con ellos como voluntarios en medio de la competencia, para atender cualquier emergencia en las rutas. Ellos corrieron con una bomba roja que los distinguía para que los participantes los pudieran ubicar fácilmente, si llegaban a necesitar su ayuda”.

Así mismo, resaltó que es importante que los participantes tengan la valoración médica para conocer si están aptos para prepararse para la competencia o si tienen alguna condición médica que les impida una competencia de tanto impacto y exigencia.

Finalmente, los especialistas recomiendan no consumir medicamentos para buscar el mejoramiento del desempeño en la competencia.

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La doctora Sandra Díaz, de la Maratón Medellín, también enfatizó que es importante evitar automedicarse con antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenalco, naproxeno o cualquier otro medicamento antes de una carrera, ya que el uso en competencias de largas distancias se ha relacionado con problemas renales, gastrointestinales y alteraciones de los electrolitos.

Claudia Pérez, directora de Maratón Medellín, confirmó que en la competencia se contó con 11 ambulancias, 10 motos equipadas con APH y DEA (desfibrilador externo automático) durante el recorrido.

Así mismo, se contó con nueve puntos de atención con unidades médicas especializadas y básicas. Diez equipos avanzados en la zona de meta para la recuperación de los atletas y 15 médicos voluntarios distribuidos en los recorridos para acompañar a los atletas.

¿Qué tener en cuenta en el desarrollo de la competencia?

Los especialistas recomiendan hidratarse bien, sin llegar al consumo excesivo, ya que esto también puede afectar la salud.

En la competencia es importante aprovechar las estaciones de hidratación para consumir algunas cantidades para mantener el cuerpo en óptimas condiciones.

Así mismo, se hace especial llamado para que el corredor tenga presente el tema del calor. Tener presentes las condiciones de salud y, en caso de sentir mareo, palpitación o cualquier otra anormalidad como náuseas, vómito, confusión o pérdida de la coordinación, solicitar ayuda a los organizadores de la carrera para atender esos signos de alarma.

Estar alertas ante los signos de alarma

Los voceros de la Maratón Medellín mencionaron que, entre los signos de alarma que cualquier corredor debe tener presente están: dolor o presión en el pecho, especialmente si el dolor se irradia al brazo, espalda, cuello o mandíbula.

Dificultad para respirar así se disminuya el ritmo de la competencia.

Confusión, desorientación o pérdida de coordinación, así como la alteración del estado de consciencia.

Desmayo o desvanecimiento, o sensación de pérdida de la fuerza para estar de pie.

Sensación de calor extremo, cansancio extremo o comportamiento extraño.

Dolor súbito intenso que le impida correr.

Es vital que el participante no minimice los síntomas o que trate de aguantar mientras se recupera, pensando que lo que siente pasará al superar la meta. Es vital que se pida ayuda ante cualquier síntoma, para no tomar riesgos innecesarios.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué síntomas son señales de alerta para detenerse y pedir auxilio médico mientras se corre?
Un corredor debe detenerse y buscar asistencia inmediata si presenta dolor o presión en el pecho (que se extienda al brazo, cuello, espalda o mandíbula), dificultad para respirar aun bajando el ritmo, mareo, náuseas, vómito, confusión, pérdida de coordinación o desmayo.
¿Con cuántas horas de anticipación se debe comer el día de una carrera de larga distancia?
El día de la competencia se debe comer al menos dos horas antes del inicio. La indicación médica es consumir alimentos suaves y de fácil digestión para evitar molestias estomacales durante el recorrido.
¿Cuándo y cómo se debe hacer la carga de carbohidratos previa a una maratón?
La carga de carbohidratos se debe iniciar hasta 72 horas antes de la competencia para los corredores de distancias largas (como media maratón y maratón). Estos alimentos deben ser prescritos o recomendados por nutricionista o especialista en alimentación.
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