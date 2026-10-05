El bolsonarismo gana poder en Brasil: el partido controlará más de un tercio del Senado que podría amnistiar a Jair

Lula y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso de mayoría conservadora y favorable a conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo. El Partido Liberal (PL), formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, se consolidó como la mayor fuerza del Senado de Brasil tras las elecciones legislativas de este domingo. El partido prácticamente duplicó su bancada y pasará de 15 a 28 escaños a partir de 2027. El resultado le da al PL un peso decisivo en la Cámara Alta, especialmente de cara al próximo Gobierno, que será definido en segunda vuelta entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro. Ninguno de los dos candidatos consiguió superar el 50 % de los votos en la primera vuelta. Bolsonaro obtuvo el 47,1%, mientras que Lula alcanzó el 45,1%, por lo que la Presidencia de Brasil se definirá en el balotaje del próximo 25 de octubre. En contexto: ¡Brasil se parte en dos! Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se van a segunda vuelta

¿Cómo quedó el congreso de Brasil en 2026?

El PL ya era la principal fuerza del Senado, con 15 de los 81 escaños. De esos senadores, nueve mantienen su mandato hasta 2030, mientras que otros 19 integrantes del partido fueron elegidos este domingo. Entre los nuevos miembros del Senado por el PL se encuentran Michelle Bolsonaro, exprimera dama de Brasil, y Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. El crecimiento de la formación también podría verse reforzado por partidos de derecha que tradicionalmente han sido sus aliados. Republicanos, con seis senadores, y Novo, con tres, podrían aportar otros nueve votos al bloque. De concretarse esa alianza, el PL y sus aliados quedarían a solo cuatro votos de alcanzar la mayoría del Senado, establecida en 42 escaños.

El avance de la derecha fue uno de los principales asuntos que preocupó a Lula durante la campaña electoral. El mandatario llegó a advertir sobre el riesgo de que la derecha alcanzara una mayoría en el Senado. El Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, eligió seis nuevos senadores y mantendrá nueve escaños, convirtiéndose en la segunda mayor fuerza de la Cámara Alta. Sin embargo, la representación total de los partidos de izquierda disminuyó. El bloque pasó de 17 a 15 senadores, incluidos los nueve del PT y cuatro del Partido Socialista Brasileño (PSB), formación a la que pertenece el vicepresidente Geraldo Alckmin.

¿Qué pasó con el ‘Centrão’?

El crecimiento del PL se produjo en buena medida a costa del llamado ‘Centrão’, grupo de partidos de centroderecha que suele ser determinante para la gobernabilidad y puede respaldar a gobiernos tanto de izquierda como de derecha. El Partido Social Democrático (PSD), que tenía 14 senadores y era la segunda mayor fuerza de la Cámara Alta, quedó con cinco. Por su parte, Progresistas (PP) pasó de ocho a seis escaños. En conjunto, los partidos de centroderecha redujeron su representación de 49 a 35 senadores. Aunque perdieron escaños, todavía podrían desempeñar un papel decisivo mediante acuerdos con el próximo Gobierno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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