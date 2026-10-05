Andi se reúne este lunes para definir futuro de Bruce Mac Master: afiliados de Santander y Bolívar piden que se quede

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se reúne este lunes 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, para analizar la renuncia presentada por Bruce Mac Master, mientras afiliados de Santander y Bolívar piden que conserve su cargo. Así es, aunque Mac Master presentó su renuncia el pasado 1 de octubre, esta todavía no ha sido aceptada. La reunión de este lunes será el primer escenario formal en el que la Junta abordará la decisión y podría empezar a discutir su reemplazo. Consulte: Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito” De acuerdo con lo previsto, la determinación sobre la carta de renuncia deberá quedar definida durante esta semana. Mac Master presentó su renuncia después de varias semanas de tensión entre la Andi y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Poco antes de dejar planteada su salida, Mac Master denunció una campaña sistemática contra el gremio, luego de revelaciones de la revista Semana sobre presuntas instrucciones del Gobierno a sus ministros para que no se reunieran con él. La decisión de Mac Master abrió ahora una discusión sobre su continuidad al frente de la organización empresarial y sobre la autonomía de la Andi frente al Gobierno.

Bolívar pide que Mac Master siga al frente de la Andi

Las empresas afiliadas a la Andi Seccional Bolívar pidieron a la Junta de Dirección General propiciar la continuidad de Mac Master y solicitaron al propio dirigente reconsiderar su decisión. En una carta fechada el 2 de octubre, la Junta Directiva y la Mesa Directiva de la Seccional Bolívar destacaron su gestión y señalaron que durante estos años defendió la institucionalidad del país, la libre empresa y el diálogo como mecanismo para resolver diferencias.

La seccional sostuvo que la independencia gremial es un principio fundamental para sus afiliados, las regiones y la democracia. En ese sentido, planteó que la relación entre el Estado y el sector privado debe construirse entre instituciones y con respeto por la autonomía de cada organización para decidir quién la dirige. Los empresarios de Bolívar consideraron además que un relevo apresurado en las circunstancias actuales sería inadecuado y pidieron a la Junta tomar una decisión con serenidad y plena autonomía. La seccional también hizo un llamado a preservar la credibilidad, la independencia y la vocación constructiva de la Andi, además de mantener abiertos los espacios de diálogo que considera necesarios.

Santander respalda a Bruce Mac Master

La Andi Seccional Santander también manifestó su respaldo a la continuidad de Bruce Mac Master y pidió formalmente a la Junta de Dirección no aceptar su renuncia. En una carta fechada el 1 de octubre, los empresarios afiliados expresaron su preocupación por las circunstancias que rodearon la decisión de Mac Master y señalaron que el debate trasciende la eventual salida del dirigente.

Según la seccional, el caso plantea la necesidad de preservar la autonomía, independencia e institucionalidad de los gremios empresariales como elementos de una democracia sólida. Santander recordó que la Andi es una institución privada, autónoma y plural, cuya legitimidad proviene de sus afiliados y de los órganos establecidos en sus estatutos para conducirla. Por ello, calificó de “inaceptable” que presiones externas pretendan condicionar las decisiones de la Asociación o determinar quién debe ejercer su liderazgo. Entérese: Se agita el sonajero para reemplazar a Bruce Mac Master en la Andi: estos son los nombres que suenan La seccional también cuestionó cualquier eventual presión sobre empresarios o empresas afiliadas mediante la amenaza de perder o limitar la interlocución con autoridades públicas si no se modifica la conducción del gremio. Los afiliados de Santander señalaron que la interlocución entre el Estado y el sector privado es necesaria y conveniente para Colombia, pero sostuvo que debe producirse entre instituciones libres y autónomas. Según la posición expresada por los empresarios santandereanos, esa interlocución no puede convertirse en un mecanismo de presión o intervención sobre las decisiones internas de una organización privada.

La seccional citó además los artículos 38 y 39 de la Constitución Política. El primero garantiza el derecho de libre asociación, mientras el segundo reconoce a trabajadores y empleadores el derecho a constituir asociaciones sin intervención del Estado. Con base en esos principios, Santander afirmó que la defensa de la institucionalidad de la Andi está ligada a quien actualmente ejerce su liderazgo y sostuvo que la elección y continuidad de Mac Master corresponden exclusivamente a los órganos de gobierno de la Asociación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La presión de la junta

La Junta deberá definir si acepta o no la renuncia presentada por Bruce Mac Master. Hasta ahora, la carta no ha sido aceptada y las seccionales de Bolívar y Santander han pedido que el dirigente permanezca en el cargo. Santander solicitó que cualquier evaluación sobre su continuidad se realice exclusivamente dentro de la Asociación, por sus órganos directivos y de acuerdo con sus estatutos, sin influencia de poderes externos. Le puede gustar: Bruce Mac Master rompe en llanto al recibir condecoración horas después de dejar la Andi: “Hay que defender la democracia” Bloque de preguntas y respuestas: