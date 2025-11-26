Compulsan copias contra Diego Cadena por el caso Santiago Uribe: ¿qué tuvo que ver el abogado en ese proceso?

La condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedó en firme en segunda instancia y se convirtió en uno de los fallos judiciales más relevantes de los últimos días. El Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efectos la absolución inicial y, en una sentencia que supera las 300 páginas, describió con detalle las razones por las cuales consideró probado que el ganadero hizo parte de la estructura paramilitar conocida como Los 12 Apóstoles.
Además de fijar una pena cercana a los 28 años de prisión, el Tribunal ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigue al abogado Diego Cadena, por su presunta intervención en la preparación de un testimonio que intentó favorecer al hoy condenado.
”Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo”, se lee en el fallo.