40 años de cárcel a una mujer trans por asesinar a un joven de 15 años en San Javier, Medellín

Esta persona secuestró y asesinó a un joven en junio del 2023. Según la Fiscalía fue por celos.

  • Natalia, responsable de secuestrar y asesinar a un joven de 15 años en San Javier. FOTO: EJÉRCITO
    Natalia, responsable de secuestrar y asesinar a un joven de 15 años en San Javier. FOTO: EJÉRCITO
El Colombiano
El Colombiano
hace 34 minutos
bookmark

A 40 años de cárcel condenó un juez penal del cuircuito de Medellín a Natalia, una mujer trans, por el secuestro y homicidio de un adolescente de 15 años en la comuna 13 de Medellín.

Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de junio de 2023, cuando Alexis Gómez, de 15 años, desapareció luego de que se dirigía a la casa de su novia. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el 11 de junio del mismo año en zona montañosa de la vereda La Volcana del corregimiento San Sebastián de Palmitas en la capital antioqueña.

Entérese: Encuentran muerto a Alexis Gómez, joven desaparecido en la comuna 13

En la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional de Medellín se probó que el día de la desaparición el joven estuvo con la condenada en su casa y posteriormente estuvieron en el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que Natalia Duarte Martínez cometió el crimen en un ataque de celos hacía la víctima.

El dictamen de Medicina Legal apuntó que el joven falleció por una herida de arma blanca en el cuello que habría ocurrido dos días antes de la aparición del cadáver.

En el material recolectado por los investigadores se da cuenta que la persona estaba obsesionada con Alexis desde hace varios meses. Incluso, le habría dado regalos y otros detalles para llamar su atención.

Un día después del hallazgo del cadáver, esta persona, al ser señalada por la comunidad como responsable del crimen, se presentó en la Fiscalía y aseguró que no tenía nada que ver con el asesinato de Alexis. Luego renunció al trabajo, se fue del barrio y desapareció.

Siga leyendo: Madre entregó a su hijo adolescente a las autoridades tras homicidio de un taxista en Aranjuez, Medellín

La Fiscalía evidenció que un día después del hallazgo del cuerpo, la ahora condenada se trasladó a Buenaventura (Valle del Cauca), para intentar evadir la acción de las autoridades; lugar donde fue capturada por servidores del CTI y el Ejército Nacional, el 16 de septiembre de 2023.

Natalia fue sentenciada por los delitos de homicidio y secuestro simple, ambas conductas agravadas.

La decisión de primera instancia fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

