Conozca a Doménico, el niño colombiano de 9 años que triunfa en el Mundial de Cálculo Mental

Doménico Reina Villegas, un niño colombiano de nueve años, sorprendió al quedar sexto en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026, una competencia en la que participaron 8.100 personas en la primera ronda clasificatoria y 200 llegaron a la gran final, según contó el menor en entrevista con Caracol.

El reto final consistía en resolver 100 cálculos mentales de operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Los participantes tenían diez minutos para completar la prueba, pero Doménico terminó en apenas tres minutos y 53 segundos.

Lo llamativo es que el niño asegura que no se concentró principalmente en la velocidad. Su estrategia fue otra: priorizar la precisión y revisar las respuestas antes de continuar.

“En cada pregunta yo me aseguraba de poder hacerlo bien, yo no me enfoqué tanto en la velocidad de procesamiento, me enfoqué en la precisión”, explicó en la entrevista.

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El resultado le permitió ubicarse en el sexto puesto del certamen y convertirse, según relató, en el primer colombiano en llegar a los primeros lugares del cálculo mental mundial. También es el único participante de habla hispana de Iberoamérica que alcanzó este resultado, de acuerdo con lo contado durante la conversación.