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Conozca a Doménico, el niño colombiano de 9 años que triunfa en el Mundial de Cálculo Mental

Su familia celebra el logro, pero también busca la manera de que su talento encuentre las oportunidades necesarias para llegar tan lejos como sea posible.

  • Doménico Reina Villegas logró destacarse en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026 y representar a Colombia en la competencia internacional. FOTO: Math Competitions and League.
    Doménico Reina Villegas logró destacarse en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026 y representar a Colombia en la competencia internacional. FOTO: Math Competitions and League.
  • El talento de Doménico Reina Villegas en las matemáticas fue identificado desde que tenía cinco años, cuando sus profesores advirtieron sus habilidades cognitivas avanzadas. FOTO: Math Competitions and League.
    El talento de Doménico Reina Villegas en las matemáticas fue identificado desde que tenía cinco años, cuando sus profesores advirtieron sus habilidades cognitivas avanzadas. FOTO: Math Competitions and League.
  • A sus nueve años, Doménico combina su pasión por las matemáticas con otras actividades como el golf, el piano y la música clásica. FOTO: Magnific.
    A sus nueve años, Doménico combina su pasión por las matemáticas con otras actividades como el golf, el piano y la música clásica. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Doménico Reina Villegas, un niño colombiano de nueve años, sorprendió al quedar sexto en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026, una competencia en la que participaron 8.100 personas en la primera ronda clasificatoria y 200 llegaron a la gran final, según contó el menor en entrevista con Caracol.

El reto final consistía en resolver 100 cálculos mentales de operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Los participantes tenían diez minutos para completar la prueba, pero Doménico terminó en apenas tres minutos y 53 segundos.

Lo llamativo es que el niño asegura que no se concentró principalmente en la velocidad. Su estrategia fue otra: priorizar la precisión y revisar las respuestas antes de continuar.

“En cada pregunta yo me aseguraba de poder hacerlo bien, yo no me enfoqué tanto en la velocidad de procesamiento, me enfoqué en la precisión”, explicó en la entrevista.

Lea aquí: Video | ¡Impresionante talento! ‘Mini Whitney Houston’ de Buenaventura conmovió a los jurados de Yo Me Llamo

El resultado le permitió ubicarse en el sexto puesto del certamen y convertirse, según relató, en el primer colombiano en llegar a los primeros lugares del cálculo mental mundial. También es el único participante de habla hispana de Iberoamérica que alcanzó este resultado, de acuerdo con lo contado durante la conversación.

El talento de Doménico Reina Villegas en las matemáticas fue identificado desde que tenía cinco años, cuando sus profesores advirtieron sus habilidades cognitivas avanzadas. FOTO: Math Competitions and League.
El talento de Doménico Reina Villegas en las matemáticas fue identificado desde que tenía cinco años, cuando sus profesores advirtieron sus habilidades cognitivas avanzadas. FOTO: Math Competitions and League.

¿Cuál es la historia detrás de este campeón?

Su madre, María Victoria Villegas, contó a Caracol que los profesores fueron quienes inicialmente advirtieron que el niño tenía habilidades cognitivas avanzadas.

Cuando tenía cinco años se inició un proceso de identificación especializada y se activaron las rutas establecidas para niños con capacidades y talentos excepcionales. Posteriormente recibió tamizajes especializados a través del sistema de salud y fue caracterizado como un niño con estas capacidades.

Para su madre, sin embargo, el talento también representa un desafío. Considera que el sistema educativo colombiano no está diseñado para atender y potenciar las capacidades de niños con características como las de su hijo.

A sus nueve años, Doménico combina su pasión por las matemáticas con otras actividades como el golf, el piano y la música clásica. FOTO: Magnific.
A sus nueve años, Doménico combina su pasión por las matemáticas con otras actividades como el golf, el piano y la música clásica. FOTO: Magnific.

Actualmente, Doménico cursa sexto grado y, de acuerdo con un estudio del Departamento de Pensamiento Lógico y Matemático de la Universidad Icesi mencionado por su madre, su nivel de razonamiento abstracto y variacional corresponde al de un estudiante de grado décimo o superior.

Por eso, la familia analiza alternativas educativas que permitan responder a su nivel de demanda cognitiva. María Victoria explicó que no se trata simplemente de acelerar su escolaridad, sino de recurrir también a herramientas como la profundización, la compactación y el mentorazgo.

Además de las matemáticas, ¿qué más le gusta hacer al niño?

El cálculo mental no es la única pasión de Doménico. El niño también practica golf y contó que llegó a participar en un mundial de esta disciplina después de que su colegio lo invitara.

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Además, estudia piano y disfruta interpretar música clásica. Entre sus intereses también están los juegos de mesa, la ciencia, la física y la tecnología.

Aunque todavía no tiene claro qué estudiará en la universidad, sí sabe hacia dónde apuntan algunos de sus intereses.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Doménico Reina Villegas, el niño colombiano destacado en cálculo mental?
Doménico Reina Villegas es un niño colombiano de nueve años que obtuvo el sexto lugar en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026, tras resolver 100 operaciones en tres minutos y 53 segundos.
¿Cómo logró Doménico Reina Villegas quedar entre los mejores del mundo en cálculo mental?
Doménico priorizó la precisión sobre la velocidad durante la competencia. Revisó sus respuestas y resolvió 100 operaciones de matemáticas en menos de cuatro minutos, entre ellas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias.
¿Qué habilidades tiene Doménico Reina Villegas y cómo fueron identificadas?
Las habilidades cognitivas avanzadas de Doménico fueron detectadas por sus profesores cuando tenía cinco años. Después se realizaron procesos de valoración y se activaron rutas para identificar sus capacidades y talentos excepcionales.
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