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Se salvó el partido de Abelardo: Consejo de Estado negó la suspensión provisional de su personería jurídica

La corporación negó la medida cautelar, pero admitió la demanda contra el partido del mandatario para estudiar su legalidad.

  • Presidente Abelardo de la Espriella acreditó su propio partido ante el CNE. Foto: Colprensa
    Presidente Abelardo de la Espriella acreditó su propio partido ante el CNE. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 47 minutos
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El Consejo de Estado negó la solicitud para suspender provisionalmente el reconocimiento de la personería jurídica del partido político Defensores de la Patria, otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la Resolución 3564 del 3 de agosto de 2026.

Si la corporación hubiera concedido la suspensión provisional, el partido del presidente Abelardo de la Espriella habría quedado temporalmente sin los efectos de su reconocimiento jurídico mientras avanzaba el proceso judicial. Esto habría puesto en riesgo su capacidad de recibir financiación estatal y entregar avales a candidatos para las elecciones regionales de 2027.

La controversia gira en torno al reconocimiento de Defensores de la Patria como partido político. El ciudadano Cristian Saray Buitrago cuestionó la legalidad de la resolución mediante la cual el CNE le otorgó esa condición y solicitó que se dejara sin efectos.

Alegaba que la resolución habría incurrido en causales de nulidad, entre ellas la presunta infracción de normas constitucionales y una falsa motivación.

Además de solicitar que se anulara el acto administrativo, el demandante pidió que, una vez quedara en firme la sentencia, se comunicara la decisión al CNE para que adelantara las actuaciones correspondientes frente al registro del partido.

Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que, en esta etapa del proceso, no estaba acreditada la infracción que sustentaba la solicitud de suspensión provisional. Por esa razón, negó la medida cautelar.

Esto significa que la decisión no resuelve definitivamente la legalidad del reconocimiento del partido, sino que mantiene vigente la resolución mientras avanza el proceso judicial, sin anticipar el resultado final.

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