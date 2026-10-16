Concierto de Fonseca en Bogotá se traslada de El Campín a Vive Claro tras la situación con el estadio

El concierto Fonseca En La Casa, programado para el sábado 24 de octubre en el estadio El Campín, se trasladó a Vive Claro Estadio, en la carrera 60 # 42-41 de Bogotá. La organización atribuyó el cambio a la situación que enfrenta El Campín, sin precisar a qué se refiere.
La fecha para ver a Fonseca se mantiene, y las boletas del espectáculo, que ya está completamente vendido, conservan su validez. Según el comunicado oficial, algunas localidades de gradería tendrán leves ajustes y sus compradores recibirán la nueva boleta en Tuboleta pass. Los palcos y la silletería en gramilla no tendrán ninguna modificación.
En contexto: Fonseca anuncia su concierto más grande en Bogotá: cantará en El Campín este año