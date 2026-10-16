Colombia, con 87%, es el país de la OCDE con el mayor número de hijos por fuera del matrimonio

Casi nueve de cada diez bebés que nacen en Colombia llegan al mundo de madres o padres que no están casados ante la ley. La cifra exacta es 87% y pone al país en el primer lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de 38 países.
El porcentaje sale de la Base de Datos de la Familia de la OCDE, que recopila cifras de las oficinas nacionales de estadística y de Eurostat, actualizado esta semana. Además, la firma Our World in Data procesó las cifras recientes reportadas hasta 2025, pero para la mayoría de los países, los datos recopilados llegan hasta 2023, y otros alcanzan hasta 2024.
En esa actualización, “Colombia aparece en los datos por primera vez, desde 1998 en adelante, y tiene la proporción más alta de todas. En 2023, el 87% de los nacimientos allí fueron de madres que no estaban casadas”, explicó Edouard Mathieu, jefe de Datos e Investigación de Our World in Data.
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