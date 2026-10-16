¿Por qué Santa Fe recibe el doble que Nacional si el contrato de TV es igualitario? La verdad tras los “auxilios” de la Dimayor

El balance financiero de 2025 revelado por la Superintendencia de Sociedades sobre los clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) dejó al descubierto un escalafón que causó perplejidad entre hinchas y analistas. En el rubro “Derechos de TV + Auxilios Dimayor/FPC”, el Independiente Santa Fe lidera cómodamente la tabla con $14.255,1 millones de pesos (US$3,52 millones), superando por más del doble a un gigante como Atlético Nacional, que aparece insólitamente en la casilla 24 con apenas $6.396,7 millones (US$1,58 millones). Incluso clubes de menor alcance mediático o menor hinchada, como Jaguares de Córdoba ($8.085,5 millones) o Boyacá Chicó ($8.644,7 millones), figuran por encima de instituciones tradicionales como Millonarios ($6.686,1 millones) o el propio cuadro verdolaga. Ante estas cifras surge la inevitable pregunta: Si el reparto por televisión en Colombia es supuestamente equitativo entre los equipos de la misma categoría, ¿por qué existen diferencias tan abismales en el balance final? ¿Qué incluyen realmente estos “auxilios” y cómo se distribuyen?
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