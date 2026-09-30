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En Aguas Vivas hubo daño patrimonial de casi $11.000 millones, dice Contraloría Distrital

Estimó que entre el momento en que el predio entró al Distrito valía poco más de $52.000 millones y aumentó a 63.000 cuando volvió a salir.

  • El predio iba a ser usado por el entonces alcalde Daniel Quintero supuestamente para construir el Valle del Software. FOTO: EL COLOMBIANO
    El predio iba a ser usado por el entonces alcalde Daniel Quintero supuestamente para construir el Valle del Software. FOTO: EL COLOMBIANO
  • En Aguas Vivas hubo daño patrimonial de casi $11.000 millones, dice Contraloría Distrital
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Un giro inesperado acaba de tomar la controversia por el presunto negociado que se habría pretendido hacer con el predio Aguas Vivas durante la administración de Daniel Quintero. La Contraloría Distrital determinó que se presentó un daño para el patrimonio del Distrito de Medellín por la suma de casi $11.000 millones.

Aguas Vivas es el nombre de un megalote que fue cedido por particulares al Municipio en diciembre de 2019 a título gratuito, a cambio del pago de obligaciones urbanísticas; sin embargo, luego hubo varias piruetas, una de las cuales fue que sus anteriores dueños reclamaron que les reconocieran un valor superior a 40.000 millones mediante un proceso de conciliación y gracias a la oposición de los organismos de control y funcionarios de carácter técnico de la administración, esto no se hizo.

Le recomendamos leer: Aplazaron audiencia para definir si avanza proceso contra Daniel Quintero y otros 12 procesados por el caso Aguas Vivas

Sin embargo, el predio terminó siendo devuelto y, posteriormente, en mayo de 2023, el entonces alcalde Daniel Quintero emitió un decreto que eliminaba las restricciones de uso; la consecuencia era que se aumentaba el valor comercial de ese predio.

Por este caso, actualmente hay un proceso penal en el que fueron imputadas trece personas, incluido el exmandatario Quintero (presunto peculado y prevaricato), y aunque el juez de conocimiento objetó la imputación, el caso sigue abierto.

La otra arista son las indagaciones que han iniciado los organismos de control y, dentro de eso, ahora la Contraloría local asegura que mientras tuvo la condición de bien público, el inmueble se valorizó en $10.944 millones, sin que la diferencia se haya reconocido a la Alcaldía cuando se hizo el traspaso de nuevo a los particulares.

Esto debido a que en 2019, cuando fue escriturado al Distrito, el 27 de diciembre de 2019, el valor comercial estimado, de acuerdo con la Contraloría, eran 52.561 millones de pesos y en febrero de 2023, cuando salió del inventario distrital, ascendía a 63.046 millones.

Caso relevante de presunta corrupción

Este fue uno de los casos de presunta corrupción que habrían ocurrido en el periodo precendente que denunció a su ingreso a La Alpujarra el actual alcalde, Federico Gutiérrez. En marzo de 2025 la Fiscalía imputó al exalcalde Quintero y Fabio Andrés García, quien como secretario General proyectó y firmó con él el decreto 412 de 2023 que disminuyó las restricciones de Aguas Vivas. Según la Fiscalía, con ello habrían cambiado los usos del suelo, algo que solo se puede hacer mediante una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y que por tanto requiere pasar por el Concejo.

También han sido imputados por presunto interés indebido Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

En Aguas Vivas hubo daño patrimonial de casi $11.000 millones, dice Contraloría Distrital

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Además, fueron vinculados al proceso tres particulares, dueños de Aguas Vivas, como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.

La fiscalía alegó que cada uno de ellos habría tenido roles específicos en un conjunto de actuaciones presuntamente irregulares para favorecer intereses que iban en contravía del interés público y con consecuencias negativas para el erario.

“La determinación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad. Es un indicio técnico que da inicio a una etapa posterior, en la que se identificarán los hechos y se valorarán las pruebas con plenas garantías de debido proceso, contradicción y defensa”, resaltó el ente de control fiscal mediante un comunicado que publicó este 30 de septiembre y en el que mientras tanto se abstuvo de señalar a los presuntos responsables.

Continúe leyendo: “EPM pierde $1,5 billones al año con Afinia”: alcalde de Medellín reitera llamado a acordar una salida con el Gobierno nacional

No obstante, reveló que “el informe y su acervo probatorio serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva” para que adelanten las diligencias que correspondan.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero habría perdido el Distrito de Medellín con el caso Aguas Vivas?
La Contraloría Distrital determinó preliminarmente un daño al patrimonio público de $10.944 millones, correspondiente al incremento del valor comercial del predio mientras estuvo en poder del Distrito y que, según el ente de control, no fue reconocido a la Alcaldía cuando el inmueble regresó a los particulares.
¿Cuánto valía Aguas Vivas cuando pasó a ser propiedad del Distrito de Medellín?
El predio Aguas Vivas tenía un valor comercial estimado de $52.561 millones el 27 de diciembre de 2019, fecha en la que fue escriturado al Distrito, según la valoración citada por la Contraloría.
¿Cuánto aumentó el valor del predio Aguas Vivas mientras estuvo en manos del Distrito?
El valor comercial del inmueble aumentó de $52.561 millones en diciembre de 2019 a $63.046 millones en febrero de 2023. La diferencia entre ambas valoraciones es de $10.485 millones, aunque la Contraloría determinó un daño patrimonial de $10.944 millones con base en sus propios análisis y elementos probatorios.
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