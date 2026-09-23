“EPM pierde $1,5 billones al año con Afinia”: alcalde de Medellín reitera llamado a acordar una salida con el Gobierno nacional

Afinia sigue siendo un dolor de cabeza para la Alcaldía de Medellín. Incluso, consideran ese negocio como el peor que ha hecho EPM en sus 70 años de historia, con pérdidas anuales por 1,5 billones de pesos.

Es por eso que el alcalde Federico Gutiérrez insistió en su llamado al Gobierno nacional para encontrar una salida a la participación de EPM en dicha empresa de energía de la Costa Caribe.

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica filial del Grupo EPM, a la cual este le inyecta casi 100.000 millones de pesos al mes.

Según Gutiérrez, las pérdidas de esta empresa de energía del Caribe colombiano están afectando las finanzas de EPM.

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“Dejaron (el gobierno Petro) el país ante un posible racionamiento, ante el fenómeno de El Niño, por no haberse preparado. Y quiero advertir algo que también le hemos comunicado al gobierno, que es muy grave: la peor decisión que ha tomado EPM en su historia ha sido entrar en el negocio en la costa Caribe con Afinia”, afirmó el mandatario.

Para Gutiérrez, los recientes testimonios de testigos sobre el proceso jurídico por corrupción que enfrentan funcionarios de la administración anterior de Medellín han puesto en evidencia las irregularidades en el ingreso a ese negocio.

“Tomaron esa decisión ellos, en su momento, para robarse la empresa, exclamó y cuestionó que ¿Cómo le habrían pagado 5 millones de dólares a Daniel Quintero para poner al señor Lastra como gerente, para adueñarse de esa empresa y para direccionar contratos de manera irregular”.